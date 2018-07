Ryanair zrušil pre štrajk prílet a odlet na linke Bologna - Bratislava

Na archívnej snímke cestujúci nastupujú do lietadla spoločnosti Ryanair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. júla (TASR) - Pre štrajk palubného personálu leteckej spoločnosti Ryanair v Taliansku bol zrušený stredajší prílet spoločnosti z Bologne do Bratislavy a tiež odlet do tejto destinácie. Prílet bol plánovaný v stredu o 18.25 h, let z Bratislavy do talianskej Bologne sa mal uskutočniť o 18.50 h.doplnila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.Letecká spoločnosť Ryanair sa ospravedlnila za vzniknuté nepríjemnosti. Informovala, že cestujúci boli kontaktovaní prostredníctvom e-mailov a sms správ. Majú možnosť preobjednania sa na ďalší let alebo vrátenie plnej ceny letenky. Spoločnosť tiež doplnila, že 80 % jej letov v Taliansku sa uskutočňuje bez obmedzení.