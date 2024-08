Rybár objavil v rieke Morava pri Holíči mŕtvolu, okolnosti incidentu vyšetruje polícia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.8.2024 (SITA.sk) - Políciu a hasičov zalarmoval rybár, ktorý si všimol v rieke Morava pri Holíči v okrese Skalica plávať vo vode nehybné ľudské telo. Na miesto sa okamžite presunula policajná hliadka, ktorá oznámenie potvrdila.Ako informovala trnavská krajská polícia , vzhľadom na okolnosti boli na miesto vyslaní aj policajti z kriminálnej polície. Operačné stredisko polície tiež vyrozumelo kolegov z Českej republiky a na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár.„Okolnosti, za ktorých sa osoba do vody dostala, ako aj to, či sa udalosť odohrala na území Slovenska alebo Čiech, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ dodala polícia. Viac informácií poskytne až potom, ako to situácia dovolí.