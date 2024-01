Rybár sa zachránil odrazom slnka od hodiniek, strávil 24 hodín v mori

Novozélandského rybára zachránili po tom, čo strávil takmer 24 hodín v oceáne. Rybár pritiahol na seba pozornosť tak, že využil odrazy slnečných lúčov od svojich hodiniek. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.





Polícia označila prípad za "úplný zázrak". V jednom momente priplával k rybárovi žralok a "oňuchal si ho", uviedol policajný seržant Will Hamilton.Muž bol na sólovej rybačke, keď v utorok spadol cez palubu, lebo sa mu pri východnom pobreží polostrova Coromandel, ktorý je súčasťou novozélandského Severného ostrova, chytila na udicu ryba plachetník.Prúdy ho odnášali preč od pobrežia a muž sa k svojej lodi nedokázal vrátiť, opísal okolnosti Hamilton." Prežil v oceáne chladnú noc, ale bol príliš vyčerpaný na to, aby mohol plávať. Keď bol vo vode, si ho dokonca prišiel oňuchať žralok, ten potom odplával," dodal.V stredu popoludní traja muži na rybolove v spomínanej oblasti spozorovali neobvyklé záblesky vo vode."Rozhodli sa to preveriť a objavili kolegu rybára, ako sa zúfalo pokúša pritiahnuť pozornosť využitím odrazov slnka od svojich hodiniek," uviedol Hamilton."Je úplný zázrak, že rybár po toľkom trápení stále žije. Bez rýchlej akcie troch pánov, ktorí ho našli a vytiahli z vody, by toto určite malo tragický koniec," vyhlásil Hamilton.