Rybári narazili na veľrybu: V Rusku asi prešla vojenským výcvikom

Oslo/Moskva 29. apríla (TASR) - Námorní experti v Nórsku sa domnievajú, že v nórskych vodách sa objavila veľryba, ktorú zrejme školilo ruské námorníctvo v rámci programu na využívanie vodných cicavcov ako špeciálnej vojenskej sily.Ako informoval britský denník The Guardian, nórski rybári loviaci vo vodách v blízkosti nórskej rybárskej dediny Inga minulý týždeň informovali o bieluhe, ktorá mala na sebe zvláštny postroj a plávala v tesnej blízkosti rybárskych lodí.Nórska spravodajská spoločnosť NRK citovala rybára Joara Hestena, ktorý spresnil, že veľryba sa priblížila k lodiam, ktorých posádky si pri tom všimli, že má na sebe" Vo vnútri postroja, ktorý z veľryby sňali, sa našiel nápisPodivné správanie sa veľryby, ktorá aktívne vyhľadávala lode a snažila sa ťahať popruhy a laná na ich bokoch, ako aj skutočnosť, že mala na sebe tesný postroj, ktorý sa zdal byť prispôsobený pre kameru alebo zbraň, vyvolali u nórskych odborníkov domnienku, že zviera prešlo v susednom Rusku špeciálnym výcvikom.Rybár Hesten ešte spresnil, že bieluha bola veľmi krotká a zdalo sa, že je zvyknutá na ľudí.Podľa morského biológa Martina Biuwa z nórskeho Inštitútu pre morský výskumu "" označkovalo ju ruské námorníctvo, lebo vedci to takýmto spôsobom nerobia.Audun Rikardsen, ktorý je profesorom na katedre arktickej a morskej biológie na Arktickej univerzite v Nórsku (UiT), pre NRK uviedol, že je známe, že v Rusku majú veľryby v zajatí, ako aj to, že niektoré z nich pustili na slobodu - práve takéto veľryby potom často vyhľadávajú lode.Rikardsen dodal, že kontaktoval ruských výskumníkov, ktorí však uviedli, že s takýmto projektom nemajú nič spoločné." povedal Rikardsen.Denník The Guardian pripomenul, že v 80. rokoch v Sovietskom zväze existoval program na výcvik delfínov pre vojenské účely, pričom sa využívalo ich ostré videnie, schopnosť nenápadnej plavby a dobrá pamäť.Tento program výcviku cicavcov sa uzavrel v 90. rokoch. Podľa správ, ktoré v roku 2017 odvysielala televízia Zvezda patriaca ruskému ministerstvu obrany, sa však ruské námorníctvo medzičasom vrátilo k výcviku veľrýb, tuleňov a delfínov.The Guardian dodal, že murmanský výskumný ústav morskej biológie počas svojho výskumu dospel k záveru, že delfíny a tulene sú oveľa vhodnejšie na výcvik a arktické podnebie ako bieluhy. Veľryby sú podľa vedcov príliš citlivé na chlad a nedosahovali rovnakúv porovnaní s tuleňmi, ktoré majú oveľa lepšie vyvinutú schopnosť pamätať si ústne rozkazy.