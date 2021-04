Rybárska loď v Indonézii narazila do nákladného plavidla, nezvestných je 17 ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Sedemnásť ľudí je nezvestných po tom rybárska loď pri hlavnom indonézskom ostrove Jáva narazila do nákladného plavidla. Rybárska loď s 32 ľuďmi na palube sa v sobotu večer prevrhla po náraze do indonézskej nákladnej lode Habco Pioneer. Informoval o tom indonézsky pátrací a záchranársky úrad.Pätnástich členov posádky rybárskej lode sa podarilo zachrániť. Miestni rybári a vojenské námorníctvo pátrajú po nezvestných, uviedlo indonézske dopravné generálne riaditeľstvo.Nákladná loď, ktorá viezla ropu z indonézskeho ostrova Borneo, bola zakotvená po tom, ako sa jej lodná skrutka zachytila do rybárskej siete.