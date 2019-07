Rybníček: Obce dokážu plniť svoje úlohy aj bez úpravy kompetencií

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Obce dokážu efektívne plniť svoje úlohy aj bez úpravy kompetencií podľa ich veľkosti alebo ekonomickej sily, ak budú efektívne spolupracovať. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) Richarda Rybníčka. Reagoval tak na výsledky prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o kompetenciách obcí.Podľa ÚMS môžu obce v súčasnosti efektívnejšie plniť svoje úlohy napríklad rôznymi formami spolupráce alebo dobrovoľným zlučovaním.reagoval Rybníček.Stupňovanie kompetencií podľa veľkosti obce nie je podľa Únie riešením pri otázke efektívneho plnenia kompetencií.doplnil.Únia miest Slovenska pripravuje aj vlastnú víziu o rozdelení úloh vo verejnej správe a úprave ich financovania, o ktorej chce diskutovať aj s politickými stranami. Mestá a obce môžu podľa nich cestou spolupráce v rámci mestských regiónov a metropolitných oblastí zabezpečovať kompetencie vyšších územných celkov.ZMOS v uplynulom období realizovalo prieskum, v ktorom odpovedalo 74,3 percenta respondentov, teda starostov a primátorov, že je potrebný audit kľúčových originálnych kompetencií. Skúmalo sa tiež, či využívajú obce všetky svoje právomoci a či sú za to, aby boli kompetencie rovnaké, prípadne podľa čoho ich odstupňovať. Výsledky prieskumu majú byť pre ZMOS podkladmi na pripravovaný audit kľúčových originálnych kompetencií, ich porovnanie so samosprávami na úrovni V4 a následné formulovanie Nového komunálneho manažmentu.