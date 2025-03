Rybníček: Už je minúta po dvanástej zmeniť niečo vo fungovaní samosprávy – VIDEO

Problém je aj v niektorých mestách

10.3.2025 (SITA.sk) - Dnes sa musíme baviť o tom, že potrebujeme vytvoriť väčšie územné celky, uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda Únie miest a obcí Slovenska Richard Rybníček . Podľa jeho slov na Slovensku má štatút mesta len 141 miest.Zároveň je tu viac ako 2 000 malých obcí, pričom tie úplne malé sú v katastrofálnej situácii, pretože už nemajú ani na výplaty pre svojho starostu, pre svojich úradníkov, a nie ešte na rozvoj. "To znamená, že dnes jednoducho musíme sa baviť o tom, že potrebujeme vytvoriť väčšie územné celky," zdôraznil Rybníček.Poukázal, že napríklad v Dánsku sú to obce od 30-tisíc obyvateľov, ktoré majú nejakú hospodársku silu, hospodársky výtlak, kde už sa dajú vytvárať aj nejaké normálne trhové podmienky.„Je tam niečo, čo má fungovať oveľa efektívnejšie a tieto územia majú byť v podstate kompetenčne a finančne pospájane. Ale samozrejme pri každom slove spájanie alebo zlučovanie hneď všetci začnú vyskakovať. Bojíme sa slov spájanie, bojíme sa slov zlučovanie, bojíme sa slov, že do väčších celkov sa musíme dať dohromady," vyhlásil.Rybníček konštatoval, že problém je aj v niektorých mestách. Košice a Bratislava majú 22, respektíve 17 mestských častí. „Ale nikto ani vKošiciach, ani v Bratislave nehovoril, že nemá byť žiadna mestská časť. Ale tiež tam treba jednoznačne upratať kompetencie a pozíciu magistrátu, primátora a mestských častí,“ uviedol Rybníček.Podľa neho nemôžeme absolútne podriaďovať vidiecku politiku nad politiku mestskú. „Napríklad všetci sa sťažujú na to, že malé obce krvácajú, ale dnes majú problém mestá. A nie len Bratislava a Košice, všetky slovenské mesta, ktoré tvoria jadro tých území, do ktorých každý deň tí ľudia z tých obcí dochádzajú, tak tie mesta majú vážny problém. Tí ľudia, ktorí žijú v tých mestách a platia dane, financujú napríklad hokej, futbal, plavárne, zimné štadióny aj pre tých z tých obcí, kde tie zimné štadióny nie sú, ale tí ľudia tam dochádzajú, jazdia po tých cestách,“ povedal Rybníček.Podľa jeho názoru už teraz je minútu po dvanástej, aby sa niečo urobilo. „Neverím tomu, že táto vláda niečo ešte pri týchto problémoch dokáže zmeniť. Ale ja osobne si myslím, že keď to takto pôjde ďalej, tak otvorene musím povedať, že to skončí spôsobom, že tie mestá aj obce ako samospráva, stratí zmysel, lebo nebude mať na nič a tým pádom budeme ešte viac centralizovaní, ako sme,“ uzavrel Rybníček.