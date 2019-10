Rybníček: Väčšina miest v SR bude musieť zvýšiť dane a poplatky

Na archívnej snímke Richard Rybníček. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 23. októbra (TASR) – Väčšina miest na Slovensku bude musieť zvýšiť daň z nehnuteľností a ďalšie poplatky, aby tak vykryla výpadky príjmov, ktoré budú mať samosprávy v dôsledku viacerých zákonov prijatých v Národnej rade (NR) SR, najmä novelizácie zvyšujúcej nezdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb. Po stredajšom rokovaní to z diskusie Prezídia Únie miest Slovenska (ÚMS) tlmočil predseda únie a primátor Trenčína Richard Rybníček.skonštatoval. Členmi únie je približne tretina miest na Slovensku, v ktorých žijú asi dve tretiny mestského obyvateľstva v SR. Podľa Rybníčka budú však k rovnakému kroku donútené aj mnohé obce.zdôraznil Rybníček.Viceprezident ÚMS a primátor Hlohovca Miroslav Kollár zároveň podotkol, že samosprávy nemajú inú možnosť, keďže sú povinné zostavovať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.skonštatoval.Rybníček zopakoval, že chystané nepopulárne opatrenia sú dôsledkom viacerých zákonov, ktoré v poslednom období zákonodarcovia prijali a premietajú sa do výšky výdavkov samospráv.upozornil.Odmietol zároveň argumentáciu poslancov NR SR, že mestá a obce majú pri lepšom výbere daní a pri zvýšených príjmoch v posledných rokoch dostatočné zdroje na financovanie nových opatrení. Rybníček tvrdí, že zvýšené výdavky v dôsledku sociálnych balíčkov a ďalších legislatívnych úprav zvyšujú výdavky nad úroveň príjmov.Rybníček v súvislosti so stredajším rokovaním Prezídia ÚMS potvrdil, že jednou z priorít únie je pokračovať v príprave reformy verejnej správy.dodal s tým, že chce spolupracovať aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka a Bélu Bugára schválila NR SR v polovici septembra, 4. októbra novelu podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Cieľom novely je zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, poukazuje sa pritom na zvyšujúcu sa daňovú záťaž zamestnancov v SR, na čo upozornila aj EK. Novela a nižšie výnosy z daní budú znamenať aj nižšie príjmy samospráv, ktoré sú financované práve z týchto výnosov.