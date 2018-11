Rytier Burian zahynul po páde z veže, ktorú postavil na mieste kostola

Na snímke sú schody do Burianovej veže. V Žiline 8. novembra 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 8. novembra (TASR) – Zbúranie dreveného kostola s kamennými základmi sa vypomstilo rytierovi Burianovi, ktorý dal podľa povesti postaviť na jeho mieste vežu. Pri kontrole stavby spadol z veže a zahynul. Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Žilina zaradila povesť z knihy Zuzany Kuglerovej Kliatba kožušníkovej vdovy do podujatia Ožijú povesti?, ktoré ponúka potulky po stopách povestí a legiend o Žiline.povedala odborná referentka TIK mesta Žilina Zuzana Judáková.Rytier Burian dostal podľa povesti do daru Žilinský hrad a na jeho najvyššom mieste chcel postaviť vežu, z ktorej by stráže pozorovali okolie. Stál tam však už drevený kostol, v ktorom žil páter Eugénius a nechcel z neho odísť. Ale rytier Burian ho pozval na pohár vína a prikázal zbrojnošom, aby ho zatvorili do temnice. Eugénius Buriana spoza železných mreží varoval, aby sa nezahrával s Božím hnevom, lebo vežu nedostavia a jej múry ho pochovajú.Ale pyšný rytier nedal na jeho slová a prikázal kostol zbúrať. Chlapi ho do mesiaca zbúrali napriek obave z Božieho hnevu. Na jeho mieste začali murári ihneď stavať vežu s mohutnými základmi, hrubými múrmi a štvorhranným pôdorysom. Pracovali vo dne i v noci. Na vrchole veže dal Burian postaviť ochodzu s arkádami, aby mala stráž dobrý výhľad. Pri kontrole takmer dokončenej stavby na neho však padalo niekoľko tehál, pred ktorými uskočil, padol z výšky na zem a zahynul.Burianovu vežu neskôr dokončili rytierovi synovia a aby sa vyhli prekliatiu, hneď vedľa nej postavili nový väčší kostol z pevného kameňa.