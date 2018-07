S&P potvrdila svoje prognózy pre poľskú ekonomiku

Centrum mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 17. júla (TASR) - Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila svoju prognózu hospodárskeho rastu Poľska a jeho hlavných fiškálnych ukazovateľov v rokoch 2019-2021. Agentúra zároveň revidovala smerom nadol odhad inflácie.S&P očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska sa v roku 2019 zvýši o 3,5 % a v roku 2020 a 2021 sa jeho rast spomalí na 3 %. To sa zhoduje s prognózou, ktorú zverejnila v apríli.Predpovedá tiež, že deficit verejných financií najväčšej postkomunistickej ekonomiky v Európskej únii (EÚ) dosiahne 2,5 % HDP v roku 2019 aj v rokoch 2020 a 2021. S&P však znížila prognózu priemernej miery inflácie na 2,5 % v každom z nasledujúcich troch rokov.Hlavnými rizikami z hľadiska prognóz v strednej a východnej Európe sú podľa S&P prehriatie ich ekonomík, zvýšenie globálneho obchodného napätia a protekcionizmus, odlev kapitálu a nižší prílev financií z fondov EÚ.Spomedzi troch hlavných ratingových agentúr, najvyššiu známku udelila Poľsku Moody's, a to A2. Fitch hodnotí úverovú bonitu Poľska o stupeň slabšou známkou A-. Oba ratingy majú stabilný výhľad.S&P pridelila Poľsku najslabší rating BBB+, ktorý je od dva stupne pod úrovňou Moody's s pozitívnym výhľadom.Moody's uskutoční 14. septembra revíziu ratingu krajiny, a Fitch a S&P tak plánujú urobiť 12. októbra.