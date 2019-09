S. Arábia sa pridala ku koalícii na ochranu moreplavby pod vedením USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. septembra (TASR) - Saudská Arábia v stredu oznámila, že sa pripojila k medzinárodnej koalícii, ktorá má zaisťovať slobodu námornej plavby v strategicky významných vodách pri brehoch Iránu a Jemenu. Koalíciu sa snažia vytvoriť Spojené štáty, informovala agentúra AP.Oznámenie o pripojení sa Rijádu ku koalícii na ochranu moreplavby zverejnila saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA. Stalo sa tak ešte pred stredajšou návštevou šéfa americkej diplomacie Mikea Pompea v Saudskej Arábii a jeho plánovaným stretnutím s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom.Svoju účasť na koalícii už prisľúbili Británia, Austrália a Bahrajn.Rozhodnutie o vstupe do námornej koalície bolo zverejnené po sobotňajšom útoku dronov na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii, ku ktorým sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci podporovaní Iránom. Americký prezident Donald Trump vyjadril presvedčenie, že za útokmi stojí Teherán.Spojené štáty začali formovať koalíciu na ochranu moreplavby v širšom regióne Perzského zálivu už v júli po tom, ako v oblasti došlo v priebehu mája a júna k sérii útokov na ropné tankery. Tieto útoky Washington pripísal Teheránu, ktorý to však odmietol. Irán okrem toho zadržal aj dva ropné tankery z Británie a Spojených arabských emirátov.Incidenty s tankermi vyostrili už aj tak napäté vzťahy medzi Spojenými štátmi a Iránom.Americký plán počíta s hliadkovaní a eskortami komerčných lodí v oblasti Hormuzského prielivu, cez ktorý sa preváža jedna pätina svetovej produkcie ropy. Irán sa dlhodobo vyhráža jeho uzavretím.Koaličné plavidlá by mali hliadkovať aj v oblasti prielivu Báb al-Mandab medzi Červeným morom a Adenským zálivom medzi pobrežím Jemenu a Afrického rohu.Spojené štáty už vyslali do oblasti svoje raketové torpédoborce, drony a lietadlá, ktoré monitorujú lodnú dopravu a prípadné pokusy o jej narušenie.