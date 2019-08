S. Coveney: Británia neponúka k írskej poistke relevantnú alternatívu

Na archívnej snímke Simon Coveney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 30. augusta (TASR) - Británia podľa piatkového vyhlásenia írskeho ministra zahraničných vecí Simona Coveneyho neprišla pri rokovaniach o brexite s "relevantnou" alternatívou ku spornej írskej poistke. S odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré urobil šéf írskej diplomacie na neformálnej schôdzi ministrov zahraničných vecí EÚ v Helsinkách, o tom informovala agentúra AFP.uviedol Coveney, pričom zdôraznil, že takýto návrh by mohol byť "základom pre diskusie v Bruseli, ale musel by byť presvedčivý".Voči Coveneyho vyhláseniu sa vzápätí ohradil britský minister dopravy Grant Shapps. Ten podľa agentúry Reuters v rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky News na Coveneyho reagoval slovami:oponoval Shapps.Nový britský premiér Boris Johnson je neústupčivý a chce, aby EÚ urobila významné zmeny v existujúcej dohode o odchode Británie z Únie, ktorý je naplánovaný na 31. októbra. Zmeny sa majú týkať najmä írskej poistky, ktorej cieľom je zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou.Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s Európskou úniou než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.