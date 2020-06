S filtračnými polomaskami FFP2 už bude možné obchodovať, vláda čiastočne uvoľnila zákaz predaja

Hospodárske škody

Stabilita verejného zdravotného poistenia

Novela o zdravotníckych pomôckach

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov sa čiastočne uvoľní, dôvodom je ich lepšia dostupnosť. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov k mimoriadnym opatreniam súvisiacim so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorý vo štvrtok schválil kabinet. S filtračnými tvárovými polomaskami FFP2 bez vydychovacieho ventilu tak už bude možné obchodovať."Táto úprava má tiež za cieľ predísť hospodárskym škodám podnikateľov, ktorí disponujú veľkými množstvami týchto ochranných prostriedkov bez možnosti ich predaja a pre osoby, ktoré sú najviac ohrozené ochorením Covid-19 sa pôvodným zákazom predaja podarilo zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných tvárových filtrov," uvádza v materiáli rezort zdravotníctva.Vláda súčasne schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.Účelom návrhu zákona je podľa rezortu zdravotníctva prijatie nevyhnutných úprav vzhľadom na vývoj pandemickej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 na našom území. Novely zákonov spresňujú aj ustanovenia súvisiace s epidemiologickými ambulanciami, ktoré boli zriaďované pre pacientov s ochorením Covid-19.Upravujú sa taktiež podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený tak, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia. Zrušiť sa má aj dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.Zabezpečiť sa má to, aby verejné prostriedky, s ktorými hospodária zdravotné poisťovne, postačovali na úhradu liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a zdravotnej starostlivosti uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, a to najmä z hľadiska negatívnych ekonomických dopadov v dôsledku pandémie. Držitelia registrácií budú podľa rezortu zdravotníctva nútení prehodnocovať ceny liekov."Výnimka z fixného doplatku bude uplatňovaná na liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 3 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada," uzavrel rezort.Vláda zároveň schválila aj novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Účelom novely je prijatie úprav vzhľadom na posunutie uplatniteľnosti nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach.Dôvodmi tohto posunutia sú výskyt ochorenia Covid-19 a súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia či epidemiologický vývoj ochorenia.Pri posunutí boli zohľadnené aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty Európskej únie, zdravotnícke zariadenia, hospodárske subjekty a iné relevantné strany potrebujú, aby zabezpečili hladké fungovanie vnútorného trhu, vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a bezpečnosti pacientov, zaručili právnu istotu a zabránili prípadnému narušeniu trhu. Kabinet taktiež schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.