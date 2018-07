S financovaním rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach sa v rozpočte ráta

Po rokoch chátrania sa kaštieľ v bratislavskej mestskej časti Rusovce konečne dočká obnovy. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky bude stáť viac ako 75 miliónov bez DPH. Vzácna budova bude slúžiť na reprezentačné účely pre ústavných činiteľov, niektoré časti areálu budú prístupné aj pre verejnosť. V prípade kaštieľa sa ráta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov kaštieľa, jeho fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí. V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov. Na snímke exteriér kaštieľa 19. júna 2018 v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 11. júla (TASR) – Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v bratislavských Rusovciach, by mala podľa odhadov stáť viac ako 75 miliónov eur bez DPH. Náklady by mali pokryť peniaze zo štátneho rozpočtu doplnené v prípade možnosti o prostriedky Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý v stredu schválila vláda.Z celkovej odhadovanej sumy 75.264.173 eur sa náklady na rekonštrukciu samotného kaštieľa odhadujú na 54.864.316 eur, na revitalizáciu historického parku na 3.262.125 eur a na rekonštrukciu objektu čeľadníka a parku na 17.137.732 eur.uvádza Úrad vlády (ÚV) SR ako predkladateľ materiálu.Informuje však tiež o tom, že je potrebné rátať aj s navýšením nákladov vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku vo významnej pamiatkovej zóne, z čoho plynie možnosť nepredvídateľných okolností vyžadujúcich si dodatočný stavebno-technický prieskum.Efektivitu vynaložených prostriedkov i kvalitu vykonaných prác má sledovať technický dozor investora.spresnil v materiáli ÚV. Doba rekonštrukcie má trvať 54 mesiacov, v návrhu financovania sú rozvrhnuté odhadované položky ročných tranží, o ktoré má byť navýšený rozpočet ÚV v rokoch 2018 až 2023.Materiál definuje, že do 30 dní po schválení návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu má byť vyhlásené verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa a tiež na časť arboristika a krajinná architektúra. Na rekonštrukciu čeľadníka vyhlásia tender až po zapracovaní výsledkov dodatočného stavebno-technického prieskumu, ktorý si vyžiadali doteraz zistené nepredvídateľné skutočnosti. Verejné obstarávanie týkajúce sa mobiliára a interiéru kaštieľa bude vyhlásené najneskôr 24 mesiacov pred plánovaným ukončením rekonštrukcie.Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov. V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.