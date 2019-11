Š. Harabin predstavil prvých 10 mien na kandidátke, rodinu nevylúčil

Štefan Harabin, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 28. novembra (TASR) – Volebný líder strany Vlasť Štefan Harabin predstavil prvých desať miest kandidátky do volieb do Národnej rady (NR) SR. Na kandidátke sú aj bývalá kancelárka Súdnej rady Anna Žatková, bývalý veľvyslanec Slovenska vo Veľkej Británii Juraj Zervan alebo primátor Ružomberka Igor Čombor. Harabin o tom informoval na tlačovej konferencii.uviedol Harabin, ktorý dodal, že nie je predsedom strany. Túto funkciu bude vykonávať dvojka kandidátky Žatková.Harabin nevylúčil, že sa na kandidátke objavia aj jeho rodinní príslušníci, na štvrtkovej tlačovej konferencii zverejnil iba prvých desať mien. Vylúčil však spoluprácu s Milanom Urbánim zo Strany moderného Slovenska, ako aj s Róbertom Švecom zo Slovenského Hnutia Obrody. Zopakoval, že strana Vlasť pôjde do volieb sama.Na otázku financovania jeho strany uviedol, že bude platená z príspevkov jeho podporovateľov, ale aj z jeho osobných peňazí.Číslom tri na kandidátke je podľa Harabina známy publicista a politológ Roman Michelko.Miroslav Líška z Najvyššieho súdu SR mal na súde na starosti hospodársku správu a ochranu majetku a za stranu Vlasť bude kandidovať zo štvrtého miesta.Piatym miestom na kandidátke je primátor Ružomberka a niekdajší riaditeľ Vojenskej nemocnice, generál Čombor. Ivan Černega, podnikateľ v oblasti stavebníctva, bude kandidovať zo šiesteho miesta a bude zastupovať v strane aj rusínsku menšinu.Monika Sofia Soročinová bude kandidovať zo siedmeho miesta, momentálne pracuje pre Ministerstvo hospodárstva SR.Bývalý veľvyslanec Slovenska v Londýne Zervan bude kandidovať z ôsmeho miesta.Deviate miesto obsadí bývalý člen predsedníctva notárskej komory Rudolf Durdík a z desiateho miesta bude do parlamentu kandidovať podnikateľ v oblasti médií Vladislav Tóth.