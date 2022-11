S Hegerovou menšinovou vládou je nespokojných až 70 percent Slovákov, v prieskume boli tiež za podanie demisie

13.11.2022 (Webnoviny.sk) - So súčasnou vládou je spokojných 23 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý zverejnila RTVS v diskusnej relácii O 5 minút 12. Agentúra prieskum robila od 25. októbra do 8. novembra na vzorke 1011 respondentov.Ďalších 70 percent respondentov deklarovalo, že nie je spokojných s pôsobením súčasnej vlády. Spokojné sú podľa prieskumu častejšie ženy a ľudia vo veku 18 až 29 a 60 až 69 rokov a taktiež obyvatelia Prešovského kraja.Zároveň si 60 percent respondentov myslí, že vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) by mala podať demisiu. Opačný názor má 30 percent opýtaných a 10 percent nevedelo uviesť svoj názor. Za predčasné voľby je podľa prieskumu celkovo 62 percent opýtaných.