S. Kára: Ľudia by mali byť ohľaduplnejší k iným nielen cez Vianoce

Bratislava 24. decembra (TASR) – Ľudia sú cez Vianoce k druhým viac pozornejší. Ohľaduplnejší by však nemali byť len cez sviatky, ale celoročne. Pre TASR to povedal splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára.podotkol.Cez vianočné obdobie sú podľa Káru ľudia k sebe citlivejší a viac chcú obdarovávať.skonštatoval. Počas Vianoc sú podľa jeho slov najzraniteľnejšími osamelí seniori, ľudia bez domova, deti i dospelí v nemocniciach a deti v ústavnej starostlivosti. Tieto skupiny ľudí si podľa splnomocnenca zaslúžia pozornosť iných.odporúča Kára tým, ktorí chcú pomôcť cez Vianoce i ďalšie dni v roku. S osamelými seniormi sa môžu porozprávať, zahrať si spoločenskú hru alebo sa s nimi ísť prejsť.uviedol Kára.Pomôcť sa dá aj ľuďom bez domova, pristaviť sa pri nich, ponúknuť im pečivo, koláče i jedlo.poznamenal splnomocnenec.Základným návodom ako pomáhať iným je podľa neho byť všímavým voči ľuďom, ktorí sú sami a majú nejaký problém.povedal Kára. Ľuďom odporúča, aby investovali svoj čas pre iných, informovali sa na mestských, miestnych či obecných úradoch, či evidujú ľudí, ktorí potrebujú pomoc, alebo sa stali pravidelnými darcami dobročinnej organizácie. Cez Vianoce sa môžu podľa neho ľudia podeliť a dať aj časť svojich darčekov či jedla tým, ktorí to potrebujú.