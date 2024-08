S každým zdvihom pedála smerom k udržateľnejšej budúcnosti

Spoločná analýza CO2 v spolupráci s TÜV Rheinland: identifikované príležitosti pre väčšiu udržateľnosť pri vývoji a výrobe systému elektrických bicyklov

9.8.2024 (SITA.sk) - Ako sa Bosch eBike Systems zaviazal k dodávateľskému reťazcu s nižšími emisiami a rozumnému obehovému hospodárstvu.Stuttgart/Reutlingen – Pedelec je dôležitým článkom revolúcie mobility. Pomáha znižovať vplyv na dopravu a klímu, zaberá málo miesta a nespôsobuje hluk ani miestne emisie[1]. V porovnaní s autami sú elektrobicykle nielen lacnejšie, ale aj ekologickejšie, priestorovo úspornejšie a často rýchlejšie v mestskej premávke. Ponúkajú dôležitú alternatívu k vozidlu, najmä na krátke vzdialenosti od 5 do 10 kilometrov[2]. V medzinárodnej štúdii Bosch eBike Systems začiatkom tohto roka 49 percent opýtaných používateľov e-bicyklov uviedlo, že polovica ciest, ktoré predtým absolvovali autom, sa teraz uskutočňuje na elektrobicykli[3]. Táto aktívna forma mobility pomáha nielen znižovať emisie CO2 v mestách, ale je prínosom aj pre každého jednotlivca: Jazda na bicykli alebo elektrobicykle sú zdravé a zábavné.Pedelec je podľa hodnotenia spolkového ministerstva životného prostredia jedným z dopravných prostriedkov s najnižšími emisiami. Spotreba elektrickej energie pri používaní elektrobicykla zodpovedá priemerným emisiám CO2 3 g CO2 / kilometer a osoba (okm) v závislosti od energetického mixu. Pre porovnanie, auto so spaľovacím motorom produkuje približne 166 g CO2/okm, zatiaľ čo verejná doprava produkuje hodnoty medzi 58 a 93 g CO2/okm[4]. Jazdci na e-bicykloch, ktorí používajú inteligentný systém Bosch, môžu teraz sledovať svoje úspory CO2 v porovnaní s autom po každej jazde prostredníctvom funkcie sledovania aktivity v aplikácii eBike Flow[5]."Systémy elektrobicyklov Bosch už poháňajú spoločnosť, v ktorej ľudia cestujú udržateľnejším spôsobom. Našimi produktmi a riešeniami prispievame k mobilite budúcnosti. Považujeme tiež za dôležité pokračovať v zlepšovaní našich systémov eBike z hľadiska udržateľnosti počas celého životného cyklu produktu," vysvetľuje generálny riaditeľ Bosch eBike Systems Claus Fleischer. "Pretože udržateľnosť nie je úloha navyše, ale neoddeliteľná súčasť našej firemnej kultúry."Bosch eBike Systems stanovil tri piliere udržateľnosti a pevne ich zakotvil vo svojej stratégii:Pre Bosch eBike Systems sú piliermi strategické usmernenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu spoločného cieľa: urobiť systémy eBike ešte viac odolnými voči budúcim zmenám. Na tento účel spoločnosť odvodzuje špecifické opatrenia, ktoré sa vykonávajú interne aj externe v spolupráci s partnermi a dodávateľmi.S cieľom zintenzívniť úsilie o zníženie emisií uskutočnila divízia Bosch eBike Systems v spolupráci s TÜV Rheinland v roku 2022 komplexnú analýzu CO2 stopy elektrobicyklov a v roku 2024 ju vylepšila a aktualizovala. Na základe výsledkov analýzy spoločnosť vypočítala uhlíkovú stopu CO2 každého produktu vo svojom portfóliu. Cieľom analýzy bolo identifikovať a vyhodnotiť najvýznamnejší potenciál úspor CO2, ktorý možno nájsť v komponentoch systému aj v celom dodávateľskom reťazci.Ukazuje, že približne 79 % emisií CO2 spojených s elektrobicyklom možno pripísať materiálom a výrobe, pričom 13 % možno pripísať jeho používaniu. Zvyšných 8 % pripadá na dopravu, balenie a recykláciu.Celkovo má pedelec priemernú uhlíkovú stopu CO2 263 kg ekvivalentov CO2 počas celého svojho životného cyklu. Ak sa pozriete na komponenty elektrobicykla s približne 84 kg ekvivalentov CO2 jednotlivo, približne 50% emisií možno pripísať batérii, 48% pohonnej jednotke a 2% displeju. Ak prejdete približne 515 kilometrov na elektrobicykli namiesto auta so spaľovacím motorom, systém elektrobicyklov Bosch sa už začína vyplácať z hľadiska spotreby CO2.Potenciál úspory CO2 pre displej bol stanovený na 53% pre elektronické komponenty a 41% pre obrazovku displeja. V hnacom ústrojenstve predstavuje kryt najväčší podiel emisií CO2 (55 %, po ktorom nasledujú elektronické komponenty so 17 %). V prípade batérií predstavujú články s obsahom CO2 73% najväčší potenciál úspory, 12% pre kryt a 4% pre držiak článku.V procese nákupu je uhlíková stopa CO2 okrem iných kritérií udržateľnosti dôležitým rozhodovacím kritériom pri výbere dodávateľa. Na tento účel sa od dodávateľov vyžadujú údaje o emisiách CO2 z použitých materiálov a zakúpených dielov.Claus Fleischer zdôrazňuje: "Spoločná analýza s TÜV Rheinland nám ukázala, na ktoré oblasti sa môžeme a budeme prioritne zameriavať, aby sme ďalej znižovali uhlíkovú stopu CO2 našich systémov elektrobicyklov. Naše opatrenia sa zameriavajú na optimalizáciu materiálov a znižovanie emisií vo výrobe a dodávateľskom reťazci. Spolu s našimi partnermi a dodávateľmi tu vynakladáme obrovské úsilie, ktoré sa postupne začína vyplácať."Napríklad pri výrobe novej batérie Bosch CompactTube 400 sa spoločnosť spolieha na použitie alternatívnych materiálov pre držiaky článkov, ktoré sú najväčšími plastovými časťami PowerTube, aby sa znížila uhlíková stopa CO2 . Na tento účel sa používa plast, ktorého emisný koeficient je o 64% nižší ako emisný koeficient predtým použitého plastu. Táto materiálová zmena sa v budúcnosti stane štandardom v Bosch eBike Systems pre všetky batérie integrované do rámu.Okrem materiálov a výrobkov sa Bosch eBike Systems zameriava aj na uhlíkovú stopu svojich priamych dodávateľských spoločností a robí z nich dôležité rozhodovacie kritérium v nákupnom procese. Účasťou na globálnom systéme zverejňovania informácií o životnom prostredí, ktorý poskytuje nezisková organizácia CDP, môže spoločnosť zaznamenávať a vyhodnocovať úsilie svojich priamych dodávateľov pri prijímaní opatrení v oblasti klímy. Ochrana klímy by sa mala stať normou: Dodávatelia, ktorí majú nízke hodnotenie CDP a nezaviažu sa k cieľom Parížskej dohody o zmene klímy prostredníctvom vlastného záväzku SBTi,[6] budú v procese obstarávania hodnotení nižšie. Dodávatelia, ktorí sa zúčastňujú na CDP, v súčasnosti predstavujú 97 percent objemu nákupov Bosch eBike Systems – a tento podiel sa do roku 2025 zvýši na 100 percent.Dôležitou pákou na zníženie emisií CO2 je využívanie ekologickej elektrickej energie. Bosch eBike Systems očakáva, že jeho dodávatelia prejdú na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, aby znížili svoje emisie.Bosch eBike Systems prikladá veľký význam transparentnosti a sledovateľnosti svojho dodávateľského reťazca, najmä pokiaľ ide o batérie. Týmto spôsobom Bosch eBike Systems prekračuje zákonné povinnosti stanovené zákonom o dodávateľskom reťazci a nielen kontroluje a certifikuje svojich priamych dodávateľov, ale tiež sa snaží porozumieť celému dodávateľskému reťazcu, aby sa vyhol možným rizikám pri nákupe surovín. Platí to najmä pre suroviny v batériových článkoch, ktorých pôvod je komplexne vysledovaný späť do baní. Tento prístup sa v budúcnosti rozšíri aj na hnacie ústrojenstvo a displeje.V oblasti ochrany životného prostredia Bosch eBike Systems očakáva, že jeho dodávatelia zavedú a ďalej rozvíjajú systém environmentálneho manažmentu v súlade s ISO 14001. Od tohto roku má príslušný certifikát 100% našich priamych dodávateľov.Vysoká kvalita, bezpečnosť a dlhá skutočná životnosť produktu sú najvyššími prioritami Bosch eBike Systems. Životnosť elektrobicykla a počet jázd, ktoré nahrádzajú iné druhy dopravy, významne prispievajú k znižovaniu zaťaženia životného prostredia. Napriek tomu nie je možné obísť skutočnosť, že výrobky v určitom okamihu dosiahnu koniec svojej priemernej životnosti.Tu vstupuje do hry obehová stratégia, v ktorej sa Bosch eBike Systems zameriava na zlepšenie udržateľnosti výrobkov počas celého ich životného cyklu. To zahŕňa obstarávanie, výrobu, zhodnocovanie, vrátenie, zhodnocovanie a recykláciu materiálov.Od roku 2014 Bosch eBike Systems investuje najmä do recyklácie svojich pohonných jednotiek prostredníctvom repasovania. Chybné pohonné jednotky Bosch eBike, ktoré spĺňajú podmienky po kontrole, sa podrobia dôkladnému procesu regenerácie. Z technického hľadiska prechádzajú kompletnou generálnou opravou a po preberacej skúške sú plne funkčné a dostupné pre špecializované predajne."Naším záväzkom k repasovaniu dávame jasne najavo, že sme odhodlaní chrániť životné prostredie a podporovať udržateľnú mobilitu – a robíme to už viac ako 10 rokov," hovorí Claus Fleischer. Ďalšie pribudnú do portfólia repasovaných pohonných jednotiek neskôr v tomto roku.Aby bolo možné opätovne použiť cenné suroviny po dosiahnutí ich priemernej životnosti, batérie sa musia riadne recyklovať. Bosch eBike Systems propaguje nové a udržateľné metódy recyklácie na celom svete. Účinnosť zhodnocovania závisí od procesu recyklácie. Vďaka procesom, ktoré používa nemecké priemyselné riešenie GRS, je možné takmer 71% [7] cenných surovín získať späť a opätovne použiť na výrobu nových produktov.V budúcnosti sa budú Bosch eBike Systems čoraz viac zameriavať na používanie recyklovaných materiálov v obehovom hospodárstve.Vo všetkých krajinách predaja, kde je to právne možné, Bosch eBike Systems dobrovoľne preberá povinnosť recyklácie a súvisiace náklady prostredníctvom miestnych servisných partnerov. V krajinách, kde recyklačné riešenia ešte nie sú k dispozícii alebo nie sú dostatočne kvalitné, Bosch eBike Systems úzko spolupracuje s partnermi, podporuje pilotné projekty a podporuje vytváranie priemyselných riešení. Spoločnosť v súčasnosti podporuje systémy zberu batérií v 18 krajinách a od tohto roku aj v Českej republike a Veľkej Británii.Bosch eBike Systems svojimi opatreniami prispieva k dosiahnutiu hlavných cieľov udržateľnosti Bosch Group. Bosch Group s viac ako 400 pobočkami po celom svete je od jari 2020 CO₂ uhlíkovo neutrálna (rozsah 1 a 2).[8] Spoločnosť chce zároveň formovať ochranu klímy nad rámec svojej bezprostrednej sféry vplyvu a systematicky znižovať emisie v počiatočnej a následnej fáze výroby – cieľom je znížiť ich o 15% do roku 2030 (rozsah 3)."Uvedomujeme si, že na ceste k udržateľnej budúcnosti budeme čeliť mnohým výzvam. Zodpovedné a udržateľné správanie je pre nás ako spoločnosť veľmi dôležité a je už súčasťou každodennej praxe v mnohých oblastiach Bosch eBike Systems. Malé aj veľké zlepšenia už majú pozitívny vplyv – a v budúcnosti chceme dosiahnuť ešte viac," hovorí Claus Fleischer.Informačný servis