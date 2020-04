Prírodná a udržateľná krása

24.4.2020 (Webnoviny.sk) -N.A.E. Naturale Antica Erboristera využíva tradičné talianske bylinky, ktoré dodávajú vašej pokožke pocit hebkosti, sviežosti a žiarivý vzhľad. Značka N.A.E. sa snaží svojich zákazníkov zoznámiť so životným štýlom "La Bella Vita" a svojim pôsobením má pozitívny dopad na životné prostredie - minimálne 97% ingrediencií je prírodného pôvodu, zloženie je certifikované, organické a vegánske. N.A.E. je jedinou certifikovanou značkou sústreďujúcou sa na Tradizione dall'italiano - odskúšané a dôveryhodné recepty na krásu, ktoré využívajú bylinkárstvo.Vôňa ošetrujúcej kozmetiky N.A.E. navodzuje atmosféru radostného a temperamentného talianskeho života. Koncept tejto autentickej a certifikovanej kozmetiky je ideálnou voľbou pre ženy, ktoré si chcú vedome dopriať to najlepšie. "Prioritou značky N.A.E. je prírodná a udržateľná krása spojená s radosťou každej ženy. V snahe túto prioritu podporiť sme vytvorili produkty, ktoré svojou existenciou nielen berú, ale tiež dávajú. Naše obaly sú vyrobené z obnoviteľných zdrojov, plasty sú plne recyklovateľné a vyrobené na báze rastlinných surovín - cukrovej trstiny pestovanej udržateľným spôsobom. V porovnaní s výrobným procesom tradičného plastu, ktorý využíva fosílne palivá, ako je ropa alebo zemný plyn, sú obaly N.A.E. vyrábané so zníženým dopadom na uhlíkovú stopu," vysvetľuje Agnès Thee, viceprezidentka marketingu z Henkel Beauty Care.S kozmetikou N.A.E. Naturale Antica Erboristeria si každá žena môže dopriať to najlepšie. Vďaka prírodným a bohatým receptúram jezárukou jemnej a voňavej starostlivosti o vaše telo.sú tri rady, ktoré sa špecializujú na starostlivosť o telo. Produkty z týchto radov budú vašu pokožku rozmaznávať. Obsahujú totiž všetko, čím sa vyznačuje talianska filozofia "La Bella Vita". Rady pre vlasovú starostlivosťsú tvorené jedinečnou zmesou zložiek prírodného pôvodu z organického poľnohospodárstva, vďaka ktorým budú mať vaše vlasy prirodzený lesk a budú vyzerať zdravo. Kvalitnej starostlivosti o pleť sa venujú výrobky radu. Univerzálny krémje potom ozajstným pokladom. Vďaka nemu spoznáte skutočné tajomstvo talianskej krásy. Jeho použitie je univerzálne a môže sa aplikovať na tvár, telo a dokonca aj na vlasy. Tento krém by nemal chýbať v žiadnej dámskej kabelke.Organické produkty inšpirované talianskym bylinkárstvom sú dostupné aj v tuhom prevedení. Všetko pre krásu vašich vlasov, tela aj tváre ponúka N.A.E. v udržateľnej forme - v balení bez použitia plastov a s receptúrou so zníženým obsahom vody.Výrobky tohto radu sú charakteristické sviežou a výraznou vôňou tymianu a rozmarínu. Prírodné tymianové listy a výťažky z rozmarínu pleť čistia a tonizujú. Tymian, navyše, reguluje tvorbu mazu a pomáha v boji proti nežiaducim baktériám.Produkty tohto radu sú určené ľuďom s citlivou pokožkou. Výťažky z ibišteka udržujú pokožku hydratovanú a organická figa ju chráni pred voľnými radikálmi.Produkty DELICATEZZA sú určené všetkým, ktorí preferujú produkty bez parfumu. Zloženie je tvorené extraktmi z organických pomarančových kvetov, ktoré zaisťujú jemnú pokožku a extraktmi z aloe vera, ktoré majú hydratačné a upokojujúce účinky.Bellezza sú denné a nočné krémy s anti-age efektom. Denný krém s hroznovým olejom, ktorý je plný antioxidantov, pomáha bojovať proti starnutiu a zjemňuje pokožku. Nočný krém s výťažkom z morskej levandule, ktorá je známa svojimi omladzujúcimi účinkami, poskytuje pokožke všetko, čo potrebuje počas spánku. Zloženie s kyselinou hyalurónovou pomáha redukovať vrásky a podporovať elasticitu pleti.Tento rad ponúka tri rôzne produkty: hydratačný denný krém pre unavenú pleť, nočný krém, ktorý pleť vyživuje a upokojujúci denný krém pre suchú a citlivú pokožku.Rad, ktorý poskytuje vašej pokožke kompletné čistenie. Obsahuje micelárnu vodu, čistiace mlieko, ktoré odstraňuje make-up, čistiacu penu pre jemné očistenie pleti, čistiaci gél, ktorý bojuje s nečistotami a jemné mydlo na tvár. Vďaka týmto produktom, ktoré sú obohatené o extrakty z vody organickej damašskej ruže a z aloe vera, bude vaša tvár čistá a žiarivá.Existuje len jedna ingrediencia, ktorá charakterizuje Taliansko viac ako čokoľvek iné: olivový olej. Túto ingredienciu obsahuje tajná zbraň všetkých Talianok menom SEGRETO DI BELLEZZA. Krém, ktorý možno použiť na vlasy, tvár aj telo a obsahuje všetky cenné látky organického olivového oleja. Tento krém je viacúčelový: skrášľuje, chráni, dodáva pleti jemnosť a dlhotrvajúcu hydratáciu. Tiež pomáha v boji proti suchým lakťom, chodidlám a rukám, udržuje vlasy pod kontrolou a chráni pred štiepením končekov, a vyživuje citlivú pleť.Rad určený na suché vlasy, vzdáva hold tradičným talianskym ingredienciám: olivámA bazalke, ktorá je známa svojou nežnou starostlivosťou a omamnou vôňou.Rad pre účinný boj s mastnými vlasmi. Obsahuje sviežu mätu a omladzujúci extrakt zo šalvie.Rad určený pre každodenné použitie. Zloženie obsahuje ryžu a výťažok z levandule, ktoré robia vlasy silnejšie a lesklejšie.Informačný servis