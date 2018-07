S. Kurz ukončil návštevu Írskej republiky a presúva sa do Londýna

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 9. júla (TASR) - Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz navštívil v pondelok na záver svojej návštevy Írskej republiky pohraničnú oblasť so Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.Šéf vládneho kabinetu v súčasnosti úradujúcej predsedníckej krajiny Európskej únie pred novinármi v okolí Ravensdale zdôraznil, že by sa malo urobiť maximum pre to, aby nedošlo k obnoveniuírsko-severoírskej hranice po brexite.Na margo rezignácie britského ministra pre brexit Davida Davisa rakúsky kancelár povedal, že tento krok by nemal viesť k predĺženiu alebo pozdržaniu rokovaní medzi Bruselom a Londýnom.cituje Kurzove slová tlačová agentúra APA.zdôraznil rakúsky kancelár.Podľa jeho slov je fakt, že prvá dvojstranná cesta od prevzatia predsedníctva v EÚ Rakúskom viedla práve do Írskej republiky, i jasným signálom podpory pre hlavného vyjednávača EÚ Michela Barniera a rokovania o brexite. Naším cieľom je podporiť ho čo možno najlepšie ako šéfvyjednávača a urobiť všetko pre to, aby počas šiestich mesiacov rakúskeho predsedníctva mohlo dôjsť aj k potrebnému pokroku v rámci rokovaní o brexite, dodal Kurz.Cesta rakúskeho spolkového kancelára vedie z Írskej republiky v pondelok popoludní do britskej metropoly Londýn, kde sa podľa aktualizovaných správ stretne ešte v priebehu večera s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Osobne očakáva Kurz od tejto schôdzky informácie o stanovisku Londýna pri rokovaniach o brexite a v súvislosti s dianím uplynulých hodín by si rád urobil aj obraz o tom, či sa v britskej vláde ťahá v tejto súvislosti za jeden povraz.