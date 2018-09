S. Kurz v Paríži navrhol, aby sa v decembri konal summit EÚ - Afrika

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v pondelok v Paríži oznámil, že v decembri sa uskutoční summit EÚ-Afrika, ktorý bude venovaný problematike prisťahovalectva. Informovala o tom rozhlasová stanica Europe 1.Kurz o svojom návrhu informoval počas dnešnej návštevy v Paríži a tri dni pred summitom EÚ, ktorý by mal byť vo veľkej miere venovaný práve problematike prisťahovalectva.Kurz vo svojom vyhlásení pred novinármi vyjadril nádej, že Francúzsko jeho návrh na zvolanie summitu EÚ-Afrika podporí.Summit sa bude konať 20. decembra v Salzburgu a podľa Kurza by sa mal sústrediť aj na ekonomický rozvoj Afriky.Francúzske médiá v tejto súvislosti informovali, že francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zasadzuje o zintenzívnenie vyhosťovania ilegálnych prisťahovalcov z Európy.Kurz v pondelok pri príchode do Elyzejského paláca, kde sa uskutočnilo prijatie francúzskym prezidentom, zopakoval, že podporuje návrh predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera na posilnenie európskej agentúry Frontex o 10.000 nových príslušníkov ochrany hraníc do roku 2020.Macron v pondelok pred schôdzkou s Kurzom uviedol, že by si želal, aby "pri rešpektovaní našich hodnôt" dochádzalo k "lepšej kontrole príchodov (prisťahovalcov) posilnením agentúry Frontex a lepším dialógom s krajinami pôvodu a tranzitnými štátmi".Súčasne však za potrebnú označil aj "politiku deportácie" tých, ktorí sú na území EÚ neoprávnene a v ich prípade nie sú splnené podmienky na udelenie azylu.Macron týmito vyjadreniami podľa rozhlasovej stanice Europe 1 podporil prioritu vlády vo Viedni, ktorou je "boj proti ilegálnemu prisťahovalectvu lepším zabezpečením vonkajších hraníc EÚ".Júnový summit EÚ zdôraznil rozpor medzi európskymi krajinami v oblasti migračnej politiky. Rakúska vláda, ktorá začala obmedzovať pomoc utečencom, je súčasťou tábora členských štátov EÚ s odmietavým postojom voči imigrantom. K týmto štátom patrí aj Taliansko, Maďarsko alebo pravicové krídlo koalície nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.