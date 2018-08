S lektormi z V.Británie sa cez prázdniny učilo angličtinu 60 žiakov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Dobrá Niva 17. augusta (TASR) - Viac ako 60 chlapcov a dievčat od 11 do 17 rokov z okresov Zvolen a Krupina predstaví v piatok na záver desaťdňového intenzívneho kurzu angličtiny, ktorý zorganizovala Základná škola s Materskou školou Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive, svoje projekty. O kurz bol napriek voľnu a prázdninám značný záujem a to aj preto, lebo lektormi boli šiesti učitelia anglickej jazykovej školy z Veľkej Británie.Ako pre TASR uviedla riaditeľka školy Mária Slosiariková, kurz organizovala škola prostredníctvom Elac Education Trust z Veľkej Británie.uviedla.dodala.Obsahom kurzu boli zážitkové aktivity v triedach, telocvični, areáli školy a blízkom okolí. Program a témy boli doplnené a upravené podľa záujmu a návrhov žiakov. Po predstavení vlastného projektu dostanú v piatok žiaci aj certifikáty.Podľa riaditeľky na záverečnom hodnotení sa zúčastnia nielen lektori z ostrovov, ale do Dobrej Nivy prišla aj hlavná manažérka anglickej školy.pripomenula.