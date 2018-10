S letnou sezónou sú na hrade v Starej Ľubovni veľmi spokojní

Expozícia na Ľubovnianskom hrade, archívna snímka. Foto: TASR Adriána Hudecová Foto: TASR Adriána Hudecová

Stará Ľubovňa 4. októbra (TASR) – S návštevnosťou počas hlavnej turistickej sezóny sú na hrade Ľubovňa veľmi spokojní. Konštatoval to riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že po roku opäť zaznamenali zvýšenie počtu turistov, zhruba na úrovni päť percent. "" konštatoval.Medzi turistami opäť prevažovali Slováci a čím ďalej tým viac objavujú zákutia ľubovnianskeho hradu a skanzenu pod ním najmä rodiny s deťmi. "" dodal riaditeľ.Národnostné zloženie dopĺňajú Poliaci, ktorí na hrad blízko hraníc chodia tradične vo veľkých počtoch. Prekvapením sú podľa Mikulíka turisti z Izraela.doplnil s tým, že toto doposiaľ nebola klientela, ktorá chodila do Starej Ľubovne vo veľkých počtoch, to sa však za posledné dva roky zmenilo." upozornil Mikulík. Okrem toho sa už pomaly chystajú aj na Vianoce na hrade a v skanzene a celý múzejnícky tím sa zároveň pripravuje na novú letnú sezónu. Tej budú dominovať kráľovné, ktoré navštívili hrad – uhorská kráľovná Mária a jej sestra, poľská kráľovná Hedviga. "" ozrejmil riaditeľ.Pokročila už aj obnova paláca Lubomírskych, interiérové a reštaurátorské práce sú takmer vo finále, pomaly sa pripravujú na osadenie okien. Okrem toho však múzejníci pracujú aj v gotických pivniciach, kde obnažujú klenby a stavebný ruch je vidieť aj na južnom múre hradobného opevnenia.uzatvoril Mikulík.