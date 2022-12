S Miele je vianočné pečenie zábavné a pohodové zároveň

12.12.2022 (Webnoviny.sk) -Začneme klimatickým pečením. V tomto prípade sa o tie najlepšie výsledky pečenia postará prívod vlhkosti. Chlieb, žemle alebo vianočka budú zlatisto vypečené a zároveň dokonale kypré, mäso zase získa skvelú kôrku, ale vo vnútri zostane šťavnaté. Klimatické pečenie môžete využiť aj v najrôznejších programoch.Už žiadne pripálené koláče! Miele ponúka exkluzívne funkciu TasteControl, ktorá umožňuje automatické rýchle ochladenie, čím zabraňuje nechcenému prepečeniu alebo prevareniu pokrmu. Ak si budete priať, vie udržať jedlo teplé.Ako profesionál si budete pripadať s bezdrôtovým pokrmovým teplomerom Miele. Ryba, hydina alebo mäso pristanú na vašom tanieri pripravené na stupeň presne. Tohto skvelého pomocníka nájdete vo dvierkach rúry na pečenie. Nielen zábavnou, ale aj efektívnou vychytávkou je kamera integrovaná v ohrevnom priestore. Nech už ste kdekoľvek, máte dokonalý prehľad o procese prípravy.Poznáte to, vo vianočnom čase často myslíte na mnoho vecí zároveň, pobehujú okolo vás deti či domáci miláčikovia, a tak je potrebné eliminovať nebezpečenstvo popálenia. K tomu prispieva nielen vlažná čelná stena, ale aj výsuvné pojazdy FlexiClip. Umožňujú totiž podlievať alebo obracať pokrm pohodlne, a v bezpečnej vzdialenosti od horúceho ohrevného priestoru. Plechy na pečenie alebo rošty môžete vďaka FlexiClip ľahko vytiahnuť z rúry bez nebezpečenstva popálenia – a to v rôznych úrovniach presne podľa vašich potrieb.Starosti si nemusíte robiť ani s čistením. Ohrevný priestor a plechy na pečenie sú opatrené PerfectClean, povrchovou úpravou s jedinečným nepriľnavým efektom. Zvyšky jedál a odolné nečistoty je možné ľahko odstrániť jednoduchým pretretím s trochou prostriedku na riad. Maximum komfortu ponúka pyrolýza a príslušenstvo PyroFit. Pri vysokých teplotách sa pyrolýza postará o to, aby sa všetky zvyšky jedla z povrchov v ohrevnom priestore uvoľnili a rozpadli na popol – rúra sa tak vyčistí sama. Vďaka úprave PyroFit je možné týmto spôsobom vyčistiť aj rošty na pečenie, postranné mriežky a výsuvné pojazdy FlexiClip. Vzniknutý popol sa potom len ľahko odstráni z dna ohrevného priestoru pomocou vhodnej utierky.Prístroje Miele môžete jednoducho prepojiť, sledovať a ovládať prostredníctvom systému smart domácnosti Miele@home.Informačný servis