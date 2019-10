S. Piňera v snahe utlmiť protesty ohlásil balíček sociálnych reforiem

Na snímke protivládny demonštrant kričí pred horiacou barikádou v čílskom Santiagu 22. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 23. októbra (TASR) - Čilský prezident Sebastián Piňera ohlásil v utorok balíček sociálnych reforiem v snahe utlmiť vlnu protestov, ktorá si od piatka vyžiadala už 15 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra DPA.Reforma, zameraná na najchudobnejšie vrstvy čilského obyvateľstva, ráta so zvýšením najnižších dôchodkov a minimálnej mzdy, so znížením cien liekov, so zvýšením daní pre najvyššie príjmové skupiny, ako aj s rôznymi škrtmi pre poslancov a vysokých štátnych úradníkov.Násilné protesty pôvodne vypukli v piatok proti prudkému zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre, pričom demonštranti poškodili viacero jeho staníc, podpálili niekoľko autobusov a porozbíjali svetelnú signalizáciu na cestných komunikáciách. Okrem toho dav vyplienil a vypálil aj viacero obchodných nákupných stredísk.Prezident Sebastián Piňera síce v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, avšak protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá bola dvakrát čilskou prezidentkou (2006-10 a 2014-18), vyzvala naa nezávislé vyšetrenie úmrtí súvisiacich s protestmi.