S poisťovňou KOOPERATIVA môžete byť v kontakte aj cez WhatsApp

3.3.2023 (SITA.sk) -Na využívanie tejto komunikácie stačí mať v telefóne so stiahnutou aplikáciou WhatsApp uložené číslo poisťovne 0905 444 144. Na operátorov sa klienti môžu cez aplikáciu obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa napr. produktov poisťovne, platby poistného, uzatvorenia novej zmluvy, zmeny údajov na zmluve, spôsobu hlásenia poistnej udalosti a ďalších oblastí.Operátori call centra poisťovne budú na otázky cez aplikáciu reagovať v pracovných dňoch v reálnom čase medzi 8:00 a 17:00. V prípade, že klient zašle svoju požiadavku neskôr, odpoveď odoslaná v pracovnom režime call centra sa mu zobrazí formou notifikácie v telefóne. Výhodou tejto služby je, že klient sa môže ku konverzácii vo svojom telefóne s operátorom call centra kedykoľvek vrátiť a pokračovať v nej."Máme jasnú stratégiu a to byť čoraz bližšie k ľuďom vďaka moderným digitálnym riešeniam, ktoré im uľahčujú život. Veríme, že aj táto nová alternatíva pre tých, ktorí obľubujú aplikáciu WhatsApp na svoju pracovnú aj súkromnú komunikáciu, bude prijatá pozitívne a povedie k ďalšiemu utuženiu spokojnosti našich klientov," hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš. Jedna z najdlhšie fungujúcich poisťovní na Slovensku je víťazom dvoch kategórií v rámci prestížnej ankety Smart Poisťovňa 2022 a to práve vďaka úspešnému uvádzaniu digitálnych a smart riešení do života. Už takmer 119-tisíc klientov Kooperativy využíva klientsky portál eKooperativa, na kompletne elektronickú komunikáciu s poisťovňou prešlo už viac ako 320-tisíc klientov, zároveň KOOPERATIVA minulý rok uviedla prvú slovenskú mobilnú aplikáciu na rýchle nahlásenie škody na automobile.