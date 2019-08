S požiarom na ostrove Euboia bojuje 400 gréckych hasičov

Na snímke lesný požiar v obci Agrilitsa na ostrove Euboia (Evia) v Egejskom mori 13. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 15. augusta (TASR) - Grécko vyslalo vo štvrtok takmer 400 hasičov na ostrov Euboia (Evia) do boja s obrovským prírodným požiarom, ktorý tam už tretí deň spaľuje nedotknutý borovicový les. Pomáhajú im už aj hasičské lietadlá z Európskej únie.povedal pre štátnu televíziu ERT Jorgos Kostopulos, inšpektor civilnej ochrany pre ostrov Euboia v Egejskom mori.Hasičom sa podarilo skrotiť požiar v rokline neďaleko dediny Platana, a to za pomoci takmer 100 vozidiel, deviatich vrtuľníkov a 12 lietadiel, vrátane dvoch z Talianska a jedného zo Španielska. Tie zhadzujú vodu na plamene v ťažko prístupnom teréne.uviedol podľa agentúry AFP Kostopulos. Muž za ním zatiaľ vykopával hlbokú brázdu.vyhlásil šéf miestnej samosprávy Dimitris Jannutsos pre portál televízie Open TV o prírodnej horskej rezervácii Agrilitsa s rozlohou 550 hektárov.Požiar na druhom najväčšom gréckom ostrove Euboia vypukol v utorok 13. augusta v skorých ranných hodinách a vyžiadal si evakuáciu štyroch dedín vrátane spomínanej Platany.Komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis označil v stredu zmobilizovanie gréckych síl za "príkladné", keďže pohotovostných čatám sa podarilo ochrániť obývané oblasti.V utorok utrpel popáleniny hasič, keď sa pokúšal prejsť cez oheň na motocykli, a kempujúcim dovolenkárom zhoreli tri autá, uviedol miestny starosta. Žiadne ďalšie zranenia ani problémy s dýchaním, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu, však neboli hlásené.Grécko trápi séria prírodných požiarov už od víkendu. Plamene navyše rozdúchaval vietor so silou víchrice a teploty dosahujúce 40 stupňov Celzia.Premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorý zrušil letnú dovolenku a v utorok sa vrátil do metropoly Atény, vyzval Európsku úniu, aby ešte viac posilnila svoje protipožiarne služby.dodal v stredu premiér.Vzdal úctu posádkam hasičov, ktorí zápasia denne priemerne s 50 lesnými požiarmi."Som si vedomý, že naši hasiči, predovšetkým za posledných päť dní, dávajú zo seba všetko. Sú bez spánku a často bez jedla," upozornil Mitsotakis.Ďalšie požiare dostali hasiči v utorok pod kontrolu napríklad na ostrove Thassos, v stredogréckej oblasti Boiótia (Viotia) a na polostrove Peloponéz.