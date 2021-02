S prácou starostu či primátora v súvislosti s pandémiou koronavírusu je spokojná väčšina ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2021 (Webnoviny.sk) - S prácou starostu či primátora vo svojej obci alebo meste v súvislosti s pandémiou koronavírusu je spokojných 80,3 percenta opýtaných. Nespokojných je 11,4 percenta a nevedelo alebo nechcelo odpovedať 8,3 percenta respondentov.Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako uskutočnenom od 8. do 11. februára na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum verejnej mienky bol formou telefonického dopytovania. V tlačovej správe o tom informovala Kamila Hříchová z agentúry Ako.Analýza podľa súčasných volebných preferencií občanov ukázala, že súčasní voliči jednotlivých strán prezentovali odlišnú mieru spokojnosti s prácou starostu alebo primátora počas pandémie. Najvyššiu spokojnosť deklarovali voliči strán Za ľudí (88 percent) a KDH (88 percent).Za nimi nasledujú voliči strany Sloboda a Solidarita (84,8 percenta), Sme rodina (84 percent), Progresívne Slovensko (84 percent), Hlas - sociálna demokracia (83,6 percenta), Smer - sociálna demokracia (79,1 percenta), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (77,9 percenta).Najmenšiu mieru spokojnosti prezentovali voliči strany Kotlebovci - Ľudová strana Naša Slovensko, a to 56,5 percenta. Nejde o stranícku príslušnosť daného starostu alebo primátora, ale o spokojnosť voliča danej strany so starostom alebo primátorom v obci alebo meste, kde volič žije.