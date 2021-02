S predĺžením núdzového stavu to podľa Kollára vyzerá „natesno“ a možno bude treba nájsť plán B

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s predĺžením núdzového stavu to vyzerá „natesno“. Pred utorňajším stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ).„Rátame s tým, že prídeme v dostatočnom počte, ale toľko poslancov je chorých alebo v karanténe, že vyzerá to natesno. Ak sa to nepodarí, budeme musieť nájsť plán B, zatiaľ ho nemáme,“ dodal Kollár.Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš pre agentúru SITA uviedol, že Koaličná rada k predĺženiu núdzového stavu, ktorá sa konala v pondelok 22. februára, bola konštruktívna. Ako ďalej ozrejmil, na koaličnej rade sa predstavitelia vládnych strán zaoberali aj návrhmi zákonov na najbližšiu parlamentnú schôdzu, ktorá sa začína 16. marca.Ministri na svojom rokovaní 18. februára schválili návrh vlády SR na vyslovenie súhlasu NR SR s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ten bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu. Vláde musia tento krok ešte potvrdiť poslanci parlamentu, a to do 20 dní od jeho predĺženia.Členovia zákonodarného zboru majú k tejto téme zasadnúť v stredu 24. februára. Niektorí koaliční poslanci vopred avizovali, že budú žiadať detailné odôvodnenie ďalšieho predĺženia núdzového stavu, v dôsledku čoho zasadala 22. februára koaličná rada.