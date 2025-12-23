|
Utorok 23.12.2025
Meniny má Nadežda
Úvodná strana
|
23. decembra 2025
S problematikou ukladania priaznivejšúch trestov sa ústavný súd obrátil na Súdny dvor EÚ
Druhý senát Ústavného súdu SR v konaní o ústavnej sťažnosti na neverejnom zasadnutí ešte 16. decembra rozhodol o prerušení ...
23.12.2025 (SITA.sk) - Druhý senát Ústavného súdu SR v konaní o ústavnej sťažnosti na neverejnom zasadnutí ešte 16. decembra rozhodol o prerušení konania a o predložení návrhu na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru Európskej únie.
Ako v tejto súvislosti informovala Ivana Vilinská z tlačového odboru ÚS SR, prejudiciálnu otázku položil v tomto znení: „Má sa článok 49 odsek 1 posledná veta Charty základných práv Európskej únie a v nej obsiahnutá zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho trestu vykladať tak, že napriek tomu, že podľa vnútroštátnej právnej úpravy je dovolanie v trestnom konaní mimoriadnym opravným prostriedkom smerujúcim proti právoplatnému súdnemu rozhodnutiu a odsúdený ho môže podať v trojročnej lehote, súd rozhodujúci o dovolaní má povinnosť uplatniť voči odsúdenej osobe priaznivejšiu vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá nadobudla účinnosť po vyhlásení dovolaním napadnutého súdneho rozhodnutia?"
Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol Súdnemu dvoru Európskej únie predložený 19. decembra 2025. Ako prejudiciálna sa definuje otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. Na jej rozhodnutie však nie je príslušný súd, pred ktorým prebieha dané súdne konanie, ale iný orgán, prípadne iný súd súd.
Zdroj: SITA.sk - S problematikou ukladania priaznivejšúch trestov sa ústavný súd obrátil na Súdny dvor EÚ © SITA Všetky práva vyhradené.
