S rastúcim objemom internetových nákupov narastá aj riziko kartových podvodov a kyberšikany

Kybernetické hrozby sa týkajú aj detí

Rizika verejných sietí

9.2.2025 (SITA.sk) - Priemerný Slovák minie ročne cez internet 400 eur, pričom najčastejšie nakupuje elektroniku. S rozvojom digitálnej éry však narastá aj riziko kybernetických hrozieb. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) je takmer 80 % kartových podvodov pri online nákupoch. Linda Gáliková 365.bank odporúča používať digitálne platobné karty, ktoré je možné po nákupe zrušiť a prevydať za nové, čím sa minimalizuje riziko zneužitia údajov.„Základným pravidlom bezpečnosti pri nákupe na internete je navštevovať len overených obchodníkov a stránky začínajúce skratkou https:// so symbolom visiaceho zámku. Ideálne, ak je platba zabezpečená prostredníctvom dvojfaktorovej autentifikácie tzv. 3D secure kódu, prípade obchodník umožňuje zaplatiť cez digitálne peňaženky,“ vysvetľuje Gáliková.Kybernetické hrozby sa netýkajú len dospelých, ale aj detí. Mladí ľudia vyrastajú v digitálnej ére, v období sociálnych sietí, dokonca mnohí nezažili obdobie bez internetu. Deti a mladiství sú cieľovou skupinou, ktorá je najviac ohrozená kyberšikanou.Nevyhýbajú sa im ani ostatné bezpečnostné hrozby v online prostredí. Archie Velian z IT spoločnosti Anect zdôrazňuje význam kybernetických hier, ktoré pomáhajú deťom pochopiť a riešiť hrozby ako deepfake, phishing, či nebezpečné výzvy. Upozorňuje tiež na následky spojené so zdieľaním intímnych fotiek.Riziká verejných Wi-Fi sietí a slabých hesiel sú ďalšími hrozbami. Odborníci odporúčajú používať silné heslá a vyhýbať sa verejným sieťam pri online bankovníctve. V období narastajúcich e-commerce nákupov sa zvyšuje aj riziko phishingu. Útočníci často zneužívajú názvy kuriérskych služieb či bánk. 365.bank odporúča sledovať len oficiálne bankové profily na sociálnych sieťach, aby sa predišlo podvodom.