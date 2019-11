S. Riabkov: Nový START sa nemôže vzťahovať na zbrane bez revízie textu

Na archívnej snímke Sergej Riabkov. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 8. novembra (TASR) - Americko-ruská Dohoda o znížení počtu strategických zbraní (New START/SNV-III) sa nemôže vzťahovať na najnovšie ruské zbraňové systémy bez toho, aby došlo k revízii jej textu. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov to vyhlásil v piatok na Moskovskej konferencii o nešírení jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra TASS.zdôraznil Riabkov.Vysokopostavený ruský diplomat ďalej dodal, že Američania niekoľkokrát verejne vyhlásili, že budúce rokovania o zmluve by mali zahŕňať viac účastníckych krajín.Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Putin uviedol, že Moskva je pripravená platnosť tejto zmluvy predĺžiť, ale sťažoval sa na neochotu Washingtonu angažovať sa patrične v tejto záležitosti. Americkí predstavitelia tvrdia, že nová zmluva START by sa mala po vypršaní svojej lehoty zrušiť a nahradiť niečím iným.