S voličským preukazom volila v Banskej Štiavnici aj budúca nevesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 25. mája (TASR) - Rovnako ako historické jadro Banskej Štiavnice zažíva počas soboty nápor turistov, rušno je aj vo volebnej miestnosti prvého banskoštiavnického okrsku, ktorá je zriadená v budove historickej radnice na Námestí sv. Trojice. Svoje volebné právo si sem prišla uplatniť aj budúca nevesta Natália Saganová zo Žiliny, ktorá do mesta prišla s partiou kamarátok.skonštatovala po voľbe budúca nevesta.Zásluhou Európskej únie sa podľa jej názoru deje na Slovensku veľa dobrých vecí a krajina sa posúva ďalej.podotkla mladá Slovenka, ktorá aktuálne žije v Brne.Svoj hlas vo voľbách odovzdala aj jej sestra Lucia, ktorá si myslí, že členstvo v Európskej únii má pre Slovensko veľký hospodársky význam v podobe voľného pracovného trhu, možností vzdelávať sa či voľne cestovať.podotkla pre TASR.Predseda okrskovej komisie Ivan Petrinec uviedol, že sobotné voľby do EP v tomto okrsku prebiehajú pokojne.podotkol s tým, že chodí veľa ľudí s voličskými preukazmi, pričom ide všetko o občanov Slovenskej republiky. Komisia zaznamenala aj žiadosti o voľbu do prenosnej volebnej urny. Členovia komisie s ňou smerovali za ľuďmi so zdravotnými problémami a do domova dôchodcov.