S výlovom rýb pri Iňačovciach začali neskôr, chýba voda

Iňačovce 11. októbra (TASR) - S výlovom rýb začali v Iňačovských rybníkoch v Michalovskom okrese neskôr, problémy majú v tomto roku hlavne s nedostatkom vody. Za všetkým stojí extrémne suchý rok. Rýb je aj preto menej, rovnako je to aj s ich hmotnosťou. V 27 Iňačovských rybníkoch, ktoré sa rozprestierajú na ploche približne 480 hektárov, chovajú všetky nížinné druhy sladkovodných rýb okrem pstruha. Určené sú okrem iného na predaj do obchodných prevádzok či zarybnenie, na čo slúži najmä jesenný výlov, ktorý je spojený aj s pravidelným predajom tržných rýb na Vianoce.V tomto roku majú na rybníkoch problém s vodou.uviedol pre TASR Martin Vaľo, konateľ spoločnosti Dona, Veľké Revištia s tým, že škody sa budú pohybovať okolo 30 až 40 %.doplnil.Vedúci strediska Iňačovské rybníky Peter Alexovič pre TASR vysvetlil, prečo počas letných horúčav menej kŕmili.priblížil. V tejto súvislosti však v tomto roku úhyn nezaznamenali. Vzhľadom na aktuálne vysoké teploty sú opatrní aj pri výlove.vysvetlil Alexovič s tým, že sa ryby uskladnia podľa veľkosti a druhov do sádok a neskôr sa odvážajú k objednávateľovi.Tu však vznikajú, ako ďalej uviedol, komplikácie s uskladnením rýb do Vianoc.vysvetlil dôvod posunu výlovu, ktorý zároveň musia realizovať pomaly.spomenul Alexovič s tým, že časť ich produkcie kaprov vedia predať športovým rybárom, ktorí chcú rybu skôr, a to do revírov.uviedol vedúci strediska jednu z možností s tým, že jediné, čo teraz potrebujú, je dážď.