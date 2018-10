S.Žigmund: Chcem pomáhať mestu pri riešení postavenia rómskej komunity

Na snímke kandidát na primátora Trnavy Stanislav Žigmund (Strana rómskej koalície). V Trnave, 26. októbra 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. októbra (TASR) – Kandidát na primátora za Stranu rómskej komunity v Trnave je 62-ročný živnostník Stanislav Žigmund. Počas svojho pôsobenia na radnici sa chce angažovať za zlepšenie vzťahov s majoritnou časťou obyvateľov mesta. Je ženatý, má dve deti.Som príslušníkom rómskeho etnika a pre pomalé riešenie nášho problému som sa rozhodol, že sa budem na miestnej úrovni politicky angažovať za zlepšenie vzťahov s majoritou, s úradmi nášho mesta a dosiahnutie tohto cieľa vidím reálne len z postu primátora.Doménou mojej kampane je komunikácia a stretávanie sa s občanmi. Podporuje ma aj strana Slovenská národná jednota, ktorá má aj dvoch kandidátov v meste do mestského zastupiteľstva, lebo som národne a kresťansky orientovaný. Ja sám však do zastupiteľstva nekandidujem. Prostriedky na kampaň sú z rodinného rozpočtu a nepresiahnu 200 eur.V komunite Rómov v našom meste požívam dôveru, lebo žijem v usporiadanej rodine v meste medzi komunitou majority a nemáme medzi sebou žiadne problémy. Trvale pracujem vo svojej profesii. Mám dve deti. Chlapec je husľový virtuóz a žije vo Viedni, kde účinkuje vo významných hudobných telesách. Dcéra študuje na konzervatóriu hru na klavír a violončelo. Mojou cieľovou skupinou je početné rómske obyvateľstvo mesta a kandidujem s ich podporou.Témou mojej kampane je pomáhať mestu pri riešení postavenia rómskej komunity, najmä prekonávania problémov spolužitia a vytvárania podmienok kultúrneho vyžitia hlavne pre talentovanú rómsku mládež. Chcem byť nápomocný pri riešení problémov v sociálnej a zdravotníckej oblasti.Maximálne využiť zanedbané plochy na vytvorenie parkovacích miest na sídliskách, vytvárať záchytné krátkodobé parkoviská pred vstupom do mesta a zhustiť frekvenciu MHD, najmä ráno a popoludní.Som spokojný s doterajším rozširovaním mestskej a prímestskej zelene, len situáciu chcem vylepšiť ich údržbou po celé vegetačné obdobie. Chcem vytvoriť ekologickú hliadku primátora k sledovaniu nelegálnych skládok a sídliskovej čistote.Chcem sa zvýšene venovať skvalitňovaniu života v meste, v úrade primátora chcem zriadiť orgán pre menšinové komunity neprispôsobivých rómskych rodín. Venovať sa chcem aj závažnému problému narastajúceho bezdomovectva v centre a na exponovaných miestach. V tejto oblasti som inšpirovaný publikáciami trnavského autora, kde sa podrobne rozoberajú aj riešenia nielen v meste, ale v celoslovenskom priestore, lebo rómska problematika nie je len problémom nás, ale v prvom rade majoritného obyvateľstva.Chcem kontinuálne pokračovať rozbehnuté projekty a participatívny rozpočet rozšírením o špecifické potreby týkajúce sa rómskej komunity s ich spoluúčasťou na ich riešení.Osobnosť a funkcia primátora je v očiach občana permanentne vnímaná počas celých 24 hodín, nielen časť pracovného dňa, ale i v dňoch pracovného voľna. Preto musí vyhľadávať podmienky komunikácie a počúvať hlas ulice.Trnava nie je pripravená akceptovať primátora z iného etnika a s tým som uzrozumený. Preto sa môžem vzdať kandidatúry v prospech výhľadov úspešnejšieho kandidáta, ktorý má predpoklad osvojiť si niektoré moje priority z programu, a tým mu môžem zabezpečiť hlasy mojich voličov z rómskej komunity, ktorá je v meste početná.