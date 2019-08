Sabbatini 16. v Medinahu, unikol mu postup na Tour Championship

Slovenský golfista Rory Sabbatini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

US PGA BMW Championship



Konečné poradie po 4. kole: 1. Justin Thomas 263/-25 (65+69+61+68), 2. Patrick Cantlay (obaja USA) 266/-22 (66+67+68+65), 3. Hideki Macujama (Jap.) 268/-20 (69+63+73+63), 4. Tony Finau (USA) 270/-18, 5. Jon Rahm (Šp.) a Brandt Snedeker (USA) 272/-16, ..., 16. Rory SABBATINI (SR) 276/-12 (67+68+67+74)

Medinah 19. augusta (TASR) - Slovenskému golfistovi Rorymu Sabbatinimu tesne unikla miestenka na finálové podujatie sezóny Tour Championship v Atlante. V 4. kole BMW Championship v americkom Medinahu si totiž pohoršil a na druhom play off turnaji PGA Tour napokon obsadil 16. miesto. K postupu na záverečné podujatie ročníka potreboval skončiť najhoršie na siedmej priečke.Sabbatini podával v prvých troch kolách v Medinah Country Clube výborné výkony, v úvodné dva hracie dni dokonca nezaznamenal ani jedno bogey. Štvrté kolo mu však nevyšlo podľa predstáv. Pripísal si v ňom jedno birdie, ale aj tri bogey a celkovo ihrisko zahral až na 74 úderov, teda dva nad par. Rodák z juhoafrického Durbanu sa tak z priebežnej skvelej štvrtej pozície prepadol až na konečnú šestnástu, turnaj zakončil s bilanciou 276/-12.Štyridsaťtriročný golfista tak nepridal svoj druhý štart na záverečnom turnaji sezóny Tour Championship. Tam sa predstaví tridsiatka najlepších hráčov ročníka na okruhu PGA Tour. Sabbatini bol v úvode týždňa vo fedexcupovom rebríčku na 45. priečke, vynikajúcimi výkonmi v Illinois svoju šancu na zisk miestenky výrazne oživil, napokon však v renkingu obsadil nepostupové 36. miesto. Vo fedexcupovej ére sa Sabbatini predstavil na Tour Championship iba raz - v roku 2007.Víťazom US PGA BMW Championship (dotácia 9,25 milióna dolárov) sa stal Američan Justin Thomas. Ten si v 4. kole vedúcu pozíciu postrážil, keď ihrisko zahral na 68 úderov, a celkovo triumfoval s bilanciou 263/-25. O tri údery za ním zaostal krajan Patrick Cantlay, na treťom mieste skončil vďaka silnému finišu Japonec Hideki Macujama.citovala Thomasa agentúra AP.Pätnásťnásobný víťaz major turnajov Tiger Woods obsadil na turnaji až 37. priečku (281/-7). Vo fedexcupovom rebríčku skončil 42. a tiež bude chýbať na finálovom play off podujatí v Atlante.