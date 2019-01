Sabbatini obsadil na turnaji v San Diegu 70. priečku, trimufoval Rose

Rory Sabbatini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Farmers Insurance Open (San Diego) - konečné poradie po 4. kole:



1. Justin Rose (Angl.) 267/-21 (63+66+69+69), 2. Adam Scott (Austr.) 269/-19 (70+66+65+68), 3. Hideki Macujama (Jap.) 272/-16 (66+66+73+67) a Talor Gooch (USA) 272/-16 (69+68+67+68), ..., 70. Rory SABBATINI (SR) 288/0 (72+68+76+72)

San Diego 28. januára (TASR) - Slovenský reprezentant Rory Sabbatini obsadil na golfovom turnaji Farmers Insurance Open v kalifornskom San Diegu, ktorý je súčasťou prestížneho seriálu PGA Tour, konečné 70. miesto. V záverečnom kole zahral par ihriska a skončil tak s bilanciou 288/0. Z víťazstva v rezorte Torrey Pines sa tešil Angličan Justin Rose so skóre 267/-21 a dosiahol tak jubilejný 10. triumf na podujatí PGA Tour.povedal Rose pre web turnaja.Druhý skončil Austrálčan Adam Scott (269/-19), tretiu priečku si podelili Hideki Macujama z Japonska a domáci Talor Gooch (272/-16). Na náročnom ihrisku dostal zabrať aj legendárny Tiger Woods, ktorý obsadil 20. priečku so skóre desať pod par. Sabbatini v záverečnom kole zahral päťkrát birdie, ale na 16. jamke aj double bogey. Rodák z juhoafrického Durbanu, ktorý v závere minulého roka získal slovenské občianstvo, sa tak nedokázal zo 74. miesta po 3. kole už výraznejšie posunúť vo výsledkovej listine. V aktuálnom fedexcupovom rebríčku je so ziskom 55 bodov na 144. mieste.