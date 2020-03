Sabbatini podal na turnaji PGA svoj najhorší výkon a prepadol sa v rebríčku

Začiatok roka sa nesie v znamení nezdarov

Letná olympiáda je pre neho stále v hre

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini mal na dosah umiestnenie v druhej desiatke turnaja Arnold Palmer Invitation vo floridskom BAy Gill, ktorý je súčasťou PGA Tour. Po troch kolách mal bilanciu dva údery nad par, čo by mu v konečnom účtovaní stačilo na 13. priečku. Nedeľňajšie 4. kolo mu však úplne nevyšlo a klesol až na 47. pozíciu.Rodák z juhoafrického Durbanu vstupoval do záverečného nedeľňajšieho kola podujatia s dotáciou 9,3 miliónov amerických dolárov s ambíciou udržať sa omnoho vyššie, ako napokon skončil. V nedeľu však predviedol svoj najhorší výkon na turnaji.Na posledných 18 jamiek potreboval až 79 úderov, čo znamenalo sedem rán nad par ihriska - okrem piatich birdie zahral až osemkrát bogey a raz dokonca double bogey. V celkovom poradí preto klesol až do piatej desiatky. Z prvenstva sa radoval Angličan Tyrrell Hatton s výsledkom štyri údery pod par.Štyridsaťtriročnému Sabbatinimu sa v úvode roka 2020 veľmi nedarí a jeho najlepším výsledkom zostáva 21. miesto z januárového Sony Open na Havaji.Ešte v polovici decembra však triumfoval na turnaji dvojíc QBE Shootout po boku Američana Kevina Twaya. Na podujatí s celkovou dotáciou 3,5 milióna amerických dolárov zvíťazili s bilanciou 31 úderov pod par ihriska.Sabbatini sa vtedy stal vôbec prvým hráčom so slovenským občianstvom, ktorý ovládol jeden z turnajov pod hlavičkou PGA Tour. V minulosti si pripísal ešte vo farbách rodnej krajiny šesť turnajových prvenstiev na tejto úrovni.Sabbatini sa stále snaží o čo najlepšie postavenie v celosvetovom rebríčku, ktorého vydanie k 22. júnu bude smerodajné pre kvalifikáciu na OH 2020 do japonského Tokia. Podľa aktuálneho rebríčka by sa pod päť kruhov dostal, k 2. marcu mu v olympijskom hodnotení patrilo 38. miesto. Na OH 2020 sa dostane spolu 60 golfistov.