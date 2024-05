Sabinovčanovi, ktorý v Červenej Vode narazil do ľudí, hrozí až doživotie

Nadýchal viac ako dve promile

Hrozí mu až doživotie

27.5.2024 (SITA.sk) - Vodičovi vozidla, ktorý v sobotu počas konania spoločenskej akcie v katastrálnom území obce Červená Voda (okres Sabinov) zrazil viacero osôb a z miesta nehody ušiel, hrozí doživotné väzenie. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , 59-ročný Sabinovčan s osobným vozidlom na viacerých miestach narazil do ľudí, pričom v troch prípadoch išlo o maloleté osoby.Po mimoriadnej udalosti boli dve deti, päťročné dievča a štvorročný chlapec, prevezené vrtuľníkom do nemocnice. Zranenia utrpeli aj päťročný chlapec, 30-ročná a 63-ročná žena. „Zranenia všetkých si vyžiadali lekárku pomoc,“ upozornila Ligdayová.Vodič bez toho, aby poskytol pomoc zraneným osobám, z miesta ušiel, no policajná hliadka ho v krátkom čase vypátrala a obmedzila na osobnej slobode.„Stalo sa tak na ulici Priemyselná štvrť v Sabinove. Muž bol podrobený dychovým skúškam, výsledky všetkých presiahli dve promile,“ informovala policajná hovorkyňa. Muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.Krajský vyšetrovateľ vzniesol Sabinovčanovi obvinenie z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia spáchaného v súbehu s trestnými činmi neposkytnutie pomoci a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.„Zákon pre páchateľa, v prípade preukázania viny pred súdom, pri tomto protizákonnom konaní stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na 20 až 25 rokov, alebo až na doživotie,“ upozornila Ligdayová.