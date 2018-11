Šach: Veľmajster vytvoril slovenský rekord, naslepo odohral 10 partií

Na archívnej snímke v popredí so zaviazanými očami slovenský šachista Milan Pacher. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. novembra (TASR) – Šachový veľmajster Milan Pacher vytvoril v piatok (16. 11.) v Bratislave oficiálny slovenský rekord počtom desiatich šachových partií zohraných naraz naslepo. V náročnej simultánke so zdatnými súpermi celkovo štyri partie vyhral, jednu remizoval a päťkrát prehral (4,5-5,5).Pacher hralčiže spamäti – mal zakryté oči a na šachovú hru nevidel. Voči súperom, ktorí hrali štandardne so šachovnicami a figúrkami, tak bol vo veľkej nevýhode. Simultánka prebiehala tak, že rozhodca mu zahlásil ťah súpera, po čom Pacher po krátkom premýšľaní oznámil svoj ťah. Rozhodca ho zahral a prešiel k ďalšej šachovnici, pričom situácia sa opakovala. Pacher si tak musel zapamätať nielen všetky svoje a súperove ťahy, ale popritom v mysli postupne v každej partii počítať varianty a premýšľať nad ďalším postupom.Simultánka, ktorá sa konala v Zichyho paláci, trvala bez prestávky celkovo tri hodiny. Pacher ju začal hrať dokonca na 12 partií naraz, v dvoch z nich si však po otvorení presne nezapamätal postavenie a "skrečoval" ich. Tie sa tak do celkového výsledku nezarátavali. Najdlhšia partia mala 54 ťahov.potvrdil pre TASR komisár slovenských rekordov Roman Farkaš.Pacher, ktorý ratingovo patrí do desiatky najlepších slovenských šachových hráčov, hovoril po akcii o čiastočnej spokojnosti so svojím výkonom.zhodnotil.Súčasťou šachovo-spoločenského podujatia v Zichyho paláci bol staromestský turnaj pre amatérskych hráčov, výstava slovenských šachových kníh či exhibičná súťaž v riešení šachových úloh naslepo, ktorú vyhral aktuálny šachový majster sveta do 18 rokov Viktor Gažík. Prebehlo aj slávnostné odovzdanie dosiaľ málo známych fotografií, ktoré urobil Ladislav Bielik v auguste 1968, Ústavu pamäti národa (ÚPN). Zachytávajú, ako šachista Juraj Brabec s manželkou v svadobných šatách kráčajú pred okupačnými sovietskymi tankami na bratislavskom Šafárikovom námestí. Hlavnými organizátormi podujatia boli Nadácia 42 a Klub šachových nádejí.