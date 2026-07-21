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21. júla 2026
Šachová legenda Judit Polgárová odmietla ponuku stať sa maďarskou prezidentkou
„Necítim v sebe silu prevziať historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdelenej krajiny, a preto nemôžem prijať túto ponuku,“ uviedla Polgárová. Maďarská šachová legenda Judit Polgárová ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - „Necítim v sebe silu prevziať historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdelenej krajiny, a preto nemôžem prijať túto ponuku,“ uviedla Polgárová.
Maďarská šachová legenda Judit Polgárová odmietla ponuku premiéra Pétra Magyara kandidovať na post prezidentky krajiny. Najúspešnejšia šachistka histórie oznámila svoje rozhodnutie v pondelok prostredníctvom sociálnych sietí.
Magyar, ktorý sa profiluje ako proeurópsky konzervatívec, navrhol Polgárovú za hlavu štátu ako osobnosť stojacu mimo straníckej politiky. Podľa premiéra mala pomôcť naplniť jeho sľub o zmene pomerov po 16 rokoch vlády Viktora Orbána.
„Necítim v sebe silu prevziať historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdelenej krajiny, a preto nemôžem prijať túto ponuku,“ uviedla Polgárová. Dodala však, že urobí všetko pre podporu nového, nezávislého a rešpektovaného prezidenta republiky pri napĺňaní týchto cieľov.
Premiér ju navrhol krátko po tom, ako ústavnou zmenou skončil vo funkcii prezident Tamás Sulyok. Magyar označil Polgárovú za osobnosť, na ktorú môžu byť hrdí všetci Maďari. Jej nominácia však vyvolala kritiku, keďže premiér ešte deň predtým avizoval verejnú konzultáciu o výbere kandidáta.
Polgárová, ktorá vo štvrtok oslávi 50 rokov, bola počas 25 rokov najvyššie postavenou ženou vo svetovom šachu. Dodnes zostáva jedinou ženou, ktorá sa dostala do najlepšej desiatky svetového rebríčka. Počas kariéry zdolala viacerých mužských majstrov sveta vrátane Garriho Kasparova.
Po ukončení profesionálnej kariéry v roku 2014 sa venovala vzdelávaniu a popularizácii šachu medzi mladými ľuďmi. Jej meno ako možnej kandidátky na prezidentku navrhla skupina 16 významných Maďarov vrátane vynálezcu Rubikovej kocky Ernőho Rubika.
Kto sa stane novým kandidátom na prezidentský úrad, zatiaľ nie je známe. Magyar pred rozhodnutím Polgárovej vyzval občanov, aby mu posielali návrhy na novú hlavu štátu. Funkciu prezidenta dočasne vykonáva predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová.
Zdroj: SITA.sk - Šachová legenda Judit Polgárová odmietla ponuku stať sa maďarskou prezidentkou © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská šachová legenda Judit Polgárová odmietla ponuku premiéra Pétra Magyara kandidovať na post prezidentky krajiny. Najúspešnejšia šachistka histórie oznámila svoje rozhodnutie v pondelok prostredníctvom sociálnych sietí.
Magyar, ktorý sa profiluje ako proeurópsky konzervatívec, navrhol Polgárovú za hlavu štátu ako osobnosť stojacu mimo straníckej politiky. Podľa premiéra mala pomôcť naplniť jeho sľub o zmene pomerov po 16 rokoch vlády Viktora Orbána.
„Necítim v sebe silu prevziať historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdelenej krajiny, a preto nemôžem prijať túto ponuku,“ uviedla Polgárová. Dodala však, že urobí všetko pre podporu nového, nezávislého a rešpektovaného prezidenta republiky pri napĺňaní týchto cieľov.
Premiér ju navrhol krátko po tom, ako ústavnou zmenou skončil vo funkcii prezident Tamás Sulyok. Magyar označil Polgárovú za osobnosť, na ktorú môžu byť hrdí všetci Maďari. Jej nominácia však vyvolala kritiku, keďže premiér ešte deň predtým avizoval verejnú konzultáciu o výbere kandidáta.
Polgárová, ktorá vo štvrtok oslávi 50 rokov, bola počas 25 rokov najvyššie postavenou ženou vo svetovom šachu. Dodnes zostáva jedinou ženou, ktorá sa dostala do najlepšej desiatky svetového rebríčka. Počas kariéry zdolala viacerých mužských majstrov sveta vrátane Garriho Kasparova.
Po ukončení profesionálnej kariéry v roku 2014 sa venovala vzdelávaniu a popularizácii šachu medzi mladými ľuďmi. Jej meno ako možnej kandidátky na prezidentku navrhla skupina 16 významných Maďarov vrátane vynálezcu Rubikovej kocky Ernőho Rubika.
Kto sa stane novým kandidátom na prezidentský úrad, zatiaľ nie je známe. Magyar pred rozhodnutím Polgárovej vyzval občanov, aby mu posielali návrhy na novú hlavu štátu. Funkciu prezidenta dočasne vykonáva predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová.
Zdroj: SITA.sk - Šachová legenda Judit Polgárová odmietla ponuku stať sa maďarskou prezidentkou © SITA Všetky práva vyhradené.
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