SACKA: Dlhodobé zľavy na zájazdy signalizujú problém s predajom

Bratislava 29. septembra (TASR) - Dlhodobo vysoké zľavy pri cenách zájazdov aj v mesiacoch, keď je o ne veľký záujem, môžu vyvolávať podozrenie a signalizujú problém s predajom. Uviedol pre TASR prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.Ďalším signálom môže byť, ak viac cestovných kancelárií predáva jeden hotel a jedna ho ponúka za výrazne nižšie ceny.upozorňuje Berkes.Klient by sa mal o zájazde, ktorý si vyberá alebo vybral, prostredníctvom predávajúceho dozvedieť aj veľa ďalších informácií. To by dokazovalo, že predávajúci je profesionál a má skúsenosti s ponúkaným produktom. A to či už v kamennej predajni, alebo na webe.uzatvára Berkes s tým, že najviac sklamaní môžu byť tí klienti, ktorí trvajú len na kritériu najnižšej ceny.