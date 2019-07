SACKA: Klienti preferujú ciele dostupné letecky maximálne do 4 hodín

Dubaj, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) - Pre letné obdobie je typické, že klienti preferujú dovolenkové ciele letecky dostupné maximálne do štyroch hodín letu. V zime sú ochotní za teplom preletieť aj polovicu zemegule. Pre TASR to uviedla Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) s tým, že Slovákom sa darí a cestujú čoraz viac.Podľa asociácie majú klienti zo Slovenska v obľube aj exotické dovolenkové destinácie ako napríklad Omán, Spojené arabské emiráty, Zanzibar, Dominikánsku republiku, Kuba, Thajsko, Egypt a ďalšie. Naopak na návštevu SR prichádzajú tzv. jednodňoví klienti najmä z USA a Austrálie.konštatovala SACKA.Ako asociácia informovala v júni, očakáva, že bude pokračovať trend z roku 2018 v podobe upokojenia atmosféry v niektorých zahraničných destináciách. Konkurenčný boj nízkonákladových leteckých spoločností mení zvyky dovolenkárov. Čoraz viac Slovákov preferuje samostatnú kúpu leteniek do stredomorských destinácií v kombinácii s dodatočnou rezerváciou ubytovania alebo auta. Dovolenkári častejšie využívajú možnosť vyskladať si dovolenku prostredníctvom rezervačných portálov, na ktorých nájdu dovolenkové balíky.