 24hod.sk    Z domova

07. októbra 2025

Sada keramického riadu s motívom Labkovej patroly má problém s migráciou olova, varujú hygienici


Tagy: Nebezpečné výrobky Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vystríha pred nevyhovujúcim výrobkom, ide o sadu keramického riadu s motívom „Labkovej patroly". Problémom je ...



559282241_1233007288856671_1003690832050450572_n 676x451 7.10.2025 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vystríha pred nevyhovujúcim výrobkom, ide o sadu keramického riadu s motívom „Labkovej patroly". Problémom je migrácia olova. Ako ÚVZ SR ozrejmil, cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF dostal varovné oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku.


Predmetná sada obsahuje tri kusy, konkrétne keramický tanier, hrnček a misku. Výrobky majú motív „Labkovej patroly“, iné označenie PLU 620733, 620734, 620736, krajina pôvodu Čína, výrobca Zeal Ceramics Development Co., LTD Shenzhen, China, distribútor Pepco Poland Sp z o.o., Strzeszynska 73 A, Poznan, Poľsko (ďalej len „Pepco Poland Sp z o.o.“).

„Laboratórnou analýzou bola zistená migrácia olova z taniera 4,4 mg/dm², čo je nad maximálne povolený limit 0,8 mg/dm², čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami. Na základe toho distribútor sťahuje tento výrobok (všetky 3 výrobky zo sady, aj napriek tomu, že výsledky testov hrnčeka a misky neodhalili nesúlad) z trhu," informuje ÚVZ SR.

Výrobok bol spoločnosťou Pepco Poland Sp z o.o. dodaný do predajní Pepco vo viacerých štátoch, je medzi nimi aj Slovensko. V Poľsku kontrolné orgány nariadili jeho stiahnutie z trhu.

„ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja," uzavreli hygienici.


Zdroj: SITA.sk - Sada keramického riadu s motívom Labkovej patroly má problém s migráciou olova, varujú hygienici © SITA Všetky práva vyhradené.

