Sadajev sa nevrátil do Turecka, klub o ňom nemá žiadne informácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 21. novembra (TASR) - Ruský futbalista Zaur Sadajev sa po reprezentačnej prestávke nevrátil do tureckého klubu Ankaragücü a tréner Mustafa Kaplan o ňom nemá žiadne správy. Informoval o tom portál championat.com.," citoval Kaplana portál milliyet.tr.Sadajev prišiel do Ankaragücü vo februári 2019. Predtým hrával tridsaťročný útočník v Rusku za Groznyj, v Poľsku za Lech Poznaň a Lechiu Gdansk, aj za izraelský Beitar Jeruzalem. Jeho zmluva s tureckým klubom platí do 30. júna 2020.