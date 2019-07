Sagan chce získať rekordný siedmy zelený dres

Na snímke Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan chce na 106. ročníku Tour de France získať rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Povedal to v predvečer štartu prestížneho podujatia v Bruseli.Sagan sa momentálne delí o prvú priečku v historickom rebríčku s legendárnym Nemcom Erikom Zabelom, no už o necelý mesiac môže byť na čele sám.povedal na piatkovej tlačovej konferencii svojho tímu Bora-Hansgorhe.Napriek smelým cieľom na sebe necíti veľký tlak.citoval ho portál cyclingnews.com.O svoj dvanásty etapový triumf v kariére by mohol zabojovať už v sobotu. Dojazd rovinatej úvodnej etapy v Bruseli je totiž mierne do kopca, čo Saganovi veľmi vyhovuje.Jeho najväčšími konkurentmi v boji o zelený dres by mali byť Talian Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), Holanďan Dylan Groenewegen (Jumbo), Austrálčan Michael Matthews (Sunweb), jeho krajan Caleb Ewan (Lotto) či Nór Alexander Kristoff (SAE-Team Emirates). V hre sú však aj ďalší pretekári. Sagan sa ku konkurencii nechcel vyjadrovať.dodal slovenský pretekár.Vedenie Bory si stanovilo pred Tour tri hlavné ciele - zisk zeleného dresu, etapové víťazstvo a umiestnenie do desiatej priečky v celkovom poradí. O ten posledný by sa mal postarať jeden z dvojice Patrick Konrad z Rakúska a Nemec Emanuel Buchmann.