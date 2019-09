Sagan druhý na GP Quebe, triumf obhájil Matthews

Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. Michael Matthews (Aus./Sunweb) 5:13:01 h, 2. Peter SAGAN (SR/BORA-hansgrohe), 3. Greg van Avermaet (Belg./CCC), 4. Diego Ulissi (Tal./SAE-Team Emirates), 5. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Tom-Jelte Slagter (Hol./Dimension Data), 7. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step), 8. Timo Roosen (Hol./Jumbo-Visma), 9. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal), 10. Benoît Cosnefroy (Fr./AG2R La Mondiale) všetci rovnaký čas

Quebec 13. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil druhý na pretekoch Grand Prix Cycliste de Quebec. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe nestačil v záverečnom špurte do kopca na obhajcu trofeje Michaela Matthewsa. Austrálčan v drese Sunwebu preťal cieľ v čase 5:13:01 h. Tretí finišoval Belgičan Greg van Avermaet z tímu CCC. Sagan sa na podujatí tešil z triumfov v rokoch 2016 a 2017.Niekoľko kilometrov po štarte sa od pelotónu oddelila pätica pretekárov, ktorí si čoskoro vypracovali dobrý náskok. Hlavný balík im doprial takmer sedem minút, ale ďalej ich nepustil. Od tretieho kola sa na čele pelotónu striedali najmä tímy Bora, CCC a Sunweb, ktoré mali favoritov na triumf a chceli kontrolovať priebeh pretekov. Mali čo robiť, keďže v posledných piatich zo 16 kôl na 12,6 km dlhom okruhu so štyrmi menšími stúpaniami sa čoraz viac útočilo z balíka. Nikomu sa však nepodarilo vytvoriť si dostatočný náskok, "zhasol" aj pôvodný pokus o únik a tak sa išlo do predposledného kola pokope.Ani v ďalších momentoch sa nikomu nepodarilo balík roztrhať. Takmer to vyšlo Julianovi Alaphilippeovi, ktorý zaútočil dva kilometre pred páskou. Na jeho pokus zareagovali Sagan aj Greg van Avermaet, s ďalšími dvomi pretekármi si vypracovali náskok, no keďže nechceli medzi sebou spolupracovať, tak sa necelý kilometer pred koncom opäť všetko spojilo. Trojica ašpirantov na triumf si však minula veľa síl, z čoho vo finiši vyťažil Matthews.