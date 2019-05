Sagan hokejové MS osobne nestihne, no hráčom odkazuje: Držím palce

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Peter Sagan je hokejový fanúšik, no zápasy Slovenska na domácich majstrovstvách sveta si v hľadisku nevychutná. V rovnakom čase má totiž cyklistické povinnosti na druhej strane sveta a tak zverencom trénera Craiga Ramsayho aspoň odkázal:Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike prezradil, že hokej patrí medzi jeho obľúbené športy na sledovanie a má ho radšej ako futbal.povedal.Sagan má množstvo cyklistických povinností v USA a Kanade a keďže je hokejový fanúšik, nenechal si ujsť ani NHL. Dokonca si ako divák pozrel aj zápasy Svetového pohára v roku 2016, na ktorom sa predstavil výber Európy so šiestimi Slovákmi - brankárom Jaroslavom Halákom, obrancami Zdenom Chárom a Andrejom Sekerom a útočníkmi Mariánom Gáboríkom, Mariánom Hossom a Tomášom Tatarom. "Európa" to dotiahla až do finále, v ktorom prehrala s Kanadou 0:2 na zápasy.uviedol.Zápasy zverencov trénera Craiga Ramsayho na domácej pôde si však nepozrie. Šampionát štartuje 10. mája a Sagana má od 12. mája na programe preteky Okolo Kalifornie. Tie patria medzi jeho obľúbené a drží na nich niekoľko prvenstiev. V doterajšej kariére vyhral na kalifornských cestách 16 etáp a je suverénne na čele historických tabuliek, druhý Brit Mark Cavendish zaostáva o šesť. Dvadsaťdeväťročný Slovák jednoznačne kraľuje aj v počte dní v zelenom drese (40) a v počte triumfov v bodovacej súťaži (7).