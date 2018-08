Sagan je na ME medzi favoritmi na titul: Neviem sa dočkať

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

nominácia SR na preteky s hromadným štartom mužov (nedeľa, 12. augusta: 11.30 h):



muži: Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Marek Čanecký, Patrik Tybor, Martin Mahďar (Dukla Banská Bystrica), Ľuboš Malovec (CK Spartak Tlmače), Róbert Málik (CK Příbram)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 10. augusta (TASR) - Peter Sagan sa v nedeľu pokúsi zabojovať o druhý titul v pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách Európy. Líder šesťčlennej slovenskej výpravy patrí medzi najväčších favoritov na triumf na 230 km dlhej zvlnenej trase v uliciach Glasgowa.Dvadsaťosemročný jazdec sa tešil z prvého titulu pred dvomi rokmi vo francúzskom Plumelecu, vlani v dánskom Herningu ho neobhajoval. V hromadných pretekoch mu budú pomáhať Marek Čanecký, Martin Mahďar, Róbert Málik, Ľuboš Malovec a Patrik Tybor.napísal Sagan na svojom facebookovom profile.Organizátori pripravili mestský okruh dlhý 14,4 km s niekoľkými menšími stúpaniami, najťažšie by malo byť na ulici Svätého Vincenta, pričom pelotón ho musí zvládnuť dokopy 16-krát. Trať by mala sedieť najmä odolnejším šprintérom či klasikárom. Spolu so Saganom patria k najväčším favoritom úradujúci olympijský šampión Greg Van Avermaet z Belgicka, Nemec John Degenkolb, či obhajca trofeje Alexander Kristoff z Nórska.V prípade väčšieho hromadného dojazdu sa okruh ašpirantov na titul rozšíri, do hry sa dostanú i elitní šprintéri ako Taliani Elia Viviani a Sonny Colbrelli, Francúz Nacer Bouhanni i ďalší Nemec André Greipel. Brita Marka Cavendisha na poslednú chvíľu vyradili zdravotné problémy, z domácich jazdcov nebudú štartovať ani čerstvý víťaz Tour de France Geraint Thomas, ktorý na rovnakej trati v Glasgowe vyhral titul na Hrách Commonwealthu v roku 2014, či jeho oddielový kolega Chris Froome. Britské farby tak bude zastupovať napríklad Scott Thwaites, ktorý skončil tretí v roku 2014 na Hrách Commonwealthu.