Sagan nemá reálnu šancu získať zelený dres na Tour de France, Denk sa vyjadril aj k jeho odchodu z Bory-Hansgrohe

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Tour de France sa po dvojnásobnom výstupe na Mont Ventoux prehupla do svojej druhej polovice a Slovinec Tadej Pogačar má na čele celkového priebežného poradia komfortný náskok 5:18 min pred Kolumbijčanom Rigobertom Uránom.Slovenských fanúšikov cyklistiky viac zaujíma situácia okolo Petra Sagana , ktorému patrí v súťaži o zelený dres až deviata priečka s minimálnou šancou na zisk rekordného ôsmeho víťazstva v bodovacej súťaži. Za lídrom Markom Cavendishom zaostáva o 123 bodov.Na 108. ročníku Tour de France Saganovi stále chýba nielen etapové víťazstvo, ale aj pódiové umiestnenie. Okrem nespornej kvality konkurencie je to aj dôsledok jeho zranení po páde v 3. etape, keď ho vo veľkej rýchlosti tesne pred cieľom poslal na zem austrálsky súper Caleb Ewan.Po náročnej horskej skúške cez Mont Ventoux prišiel Sagan do cieľa 11. etapy na pokraji síl na 140. mieste o vyše 37 minút za najlepšími a priznal aj opätovnú bolesť v kolene. "Koleno mi navrelo, ledva som to došiel. Nečakal som to. Pichá ma v ňom tak, akoby mi doň dávali ihly. Dúfam, že sa to zlepší," uviedol Peter Sagan pre RTVS.Aj manažér tímu Bora-Hansghrohe Ralph Denk chápe, že na zelený dres v Paríži to tento rok ťažko skúšaný Sagan zrejme nevytiahne."Bude to čím ďalej, tým ťažšie. Je to ešte možné, ale Peter sa od svojho pádu necíti dobre, má bolesti a rôzne obmedzenia. Ešte sú na Tour tri-štyri šance pre šprintérov, ale Peter sám cíti, že nezískava toľko bodov na prémiách a v cieli, ako by potreboval. Navyše konkurencia nespí a tie body berie. Je mi to ľúto, ale zelený dres v danom momente už nie je reálne získať," uviedol Ralph Denk v pravidelnom podcaste, ktorý zverejňuje po etapách Tour de France.Denk sa krátko vyjadril aj k viacerým zaručeným správam, ktoré sa objavili najmä počas voľného dňa na Tour de France. Ich spoločným menovateľom je odchod Petra Sagana v budúcej sezóne do francúzskeho prvodivízneho tímu TotalEnergies. Kontrakt je už údajne na spadnutie a podpísať by ho mali po skončení Tour de France.Navyše spolu so Saganom by sa mali k jeho novému zamestnávateľovi sťahovať nielen jeho krajania brat Juraj a Erik Baška, ale aj ďalší dvaja dlhoroční kolegovia Talian Daniel Oss a Poliak Maciej Bodnar plus Slováci z realizačného tímu trojnásobného majstra sveta."Je to zvyčajne tak, že počas voľného dňa na Tour de France sa šíria rôzne klebety. V tejto chvíli však nevidíme dôvod, aby sme ich komentovali. Ak sa rozhodneme v tíme Bora-Hansgrohe, že nastane situácia, ktorú treba komentovať, urobíme tak. Teraz nás to nezaujíma a venujeme sa dianiu na Tour," skonštatoval Denk.Vo štvrtok čaká na pelotón Tour de France 12. etapa na trase Saint Paul Trois Chateaux - Nimes (159,4 km). Pred cyklistami je jedno stúpanie tretej kategórie, ale aj množstvo menších kopčekov, ktoré nie sú zaradené do vrchárskej súťaže. Zvlnený terén s počtom 1959 m výškových metrov by mohol vyhovovať šprintérskym univerzálom vrátane Petra Sagana, keďže mierne technický záver v Nimes je na rovine.